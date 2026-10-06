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Ce au scris suedezii după România – Suedia 0-1: „Românii apelează la Potter să le repare naționala”

Victoria Suediei cu 1-0 în fața României, la București, a generat o analiză cu un titlu surprinzător în presa suedeză.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 08:46 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 08:48
Ce au scris suedezii după România – Suedia 0-1: „Românii apelează la Potter să le repare naționala” | hepta.ro
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Jurnalista Therese Strömberg a scris despre partida decisă de golul lui Viktor Gyökeres, dar a pus accentul și pe problemele naționalei României și pe întrebările primite de selecționerul Graham Potter.

Ce au scris suedezii după România – Suedia 0-1

Pasajul care atrage imediat atenția este: „Rumänerna vädjar till Potter att fixa deras landslag.”

Traducerea cea mai apropiată este „Românii apelează la Potter să le repare echipa națională” sau „Românii îl roagă pe Potter să le repare naționala”. Verbul suedez vädjar are sensul de „a face apel la” sau „a ruga insistent”.

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Contextul este însă important. Strömberg nu vorbește despre existența vreunei negocieri pentru ca Graham Potter să preia naționala României. Jurnalista se referă la faptul că, după meciul de la București, Potter a primit întrebări despre problemele reprezentativei României și despre modul în care acestea ar putea fi rezolvate.

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Graham Potter, între problemele Suediei și laudele pentru România

Strömberg mută apoi atenția asupra propriei naționale. Graham Potter are, la rândul său, suficiente probleme de rezolvat în Suedia. Lotul a fost afectat de numeroase absențe și schimbări, iar selecționerul a fost nevoit să rotească permanent jucătorii.

Cu toate acestea, Suedia a plecat de la București cu toate cele trei puncte. Victoria cu 1-0 a dus naționala scandinavă la 10 puncte după patru etape, iar golul lui Viktor Gyökeres a fost suficient pentru o nouă victorie.

Mai mult, suedezii au reușit un lucru important din punct de vedere defensiv: primul meci fără gol primit după o serie de 18 partide consecutive în care încasaseră cel puțin un gol. Expressen a remarcat separat performanța, titrând că „seria de coșmar s-a încheiat”.

Ironia este că Graham Potter a fost mult mai laudativ la adresa României decât ar putea sugera rezultatul de pe tabelă. După meci, selecționerul Suediei a spus că România a fost agresivă, a folosit energia publicului și a arătat că are spirit, contrar discuțiilor de dinaintea partidei.

Potter a recunoscut inclusiv că suedezilor le-a fost dificil să avanseze cu mingea în fața României.

Astfel, în timp ce presa suedeză vorbește despre românii care îi cer lui Graham Potter soluții pentru echipa națională, chiar selecționerul Suediei a plecat de la București cu aprecieri pentru jocul și spiritul tricolorilor. O diferență de perspectivă care face ca titlul lui Therese Strömberg să fie cu atât mai interesant.

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