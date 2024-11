Ce făceau jucătorii din Kosovo în timp ce tricolorii îi așteptau pe teren. Imaginile de la vestiar au devenit virale în online

Gestul total neașteptat al kosovarilor. Descoperă în rândurile de mai jos ce făceau în vestiar în timp ce tricolorii așteptau la -2 grade Celsius!

România și Kosovo s-au ȋntâlnit aseară ȋntr-o nouă partidă din Liga Naţiunilor, meci care s-a desfășurat pe Arena Naţională din București.

Deși atmosfera a fost liniștită pe aproape ȋntreg parcursul jocului, finalul meciului a fost unul extrem de tensionat.

După un conflict între Denis Alibec şi Amir Rrahmani, în care ambii jucători au fost avertizaţi, jucătorii celor două echipe au continuat contrele înaintea unei lovituri libere a României.

Meciul România – Kosovo a fost întrerupt definitiv după ce kosovarii au ieşit de pe teren şi au refuzat să mai reia jocul. Ce au făcut în tot acest timp la vestiar

La ultima fază a jocului, căpitanul kosovarilor a decis ca echipa să iasă de pe suprafaţa de joc, fără acordul arbitrului.

Tricolorii au aşteptat o vreme pe teren, după care s-au retras şi ei la adăpost, vizibil afectaţi de temperaturile scăzute. După aproximativ o oră de aşteptare, arbitrul Morten Krogh a decis să pună capăt partidei, iar acum UEFA urmează să ia o decizie în acest caz.

În mediul online au apărut imagini de la vestiarul kosovarilor, care, se pare că, în timp ce tricolorii îi așteptau pe teren, se delectau cu mâncare fără să țină cont de faptul că o lume întreagă îi aștepta înapoi la joc.

Jurnalistul Emanuel Roșu a publicat în mediul online o fotografie cu felul în care a rămas vestiarul după ce jucătorii din Kosovo au stat acolo aproximativ o oră, lăsând o lume întreagă în suspans.

În timp ce jucătorii și staff-ul României au stat să aștepte pe teren la minus 2 grade, jucătorii din Kosovo au refuzat să revină pe teren pentru finalizarea meciului. Decizia a surprins publicul și oficialii și a stârnit multe critici în lumea întreagă.

Fotbaliștii Kosovo au uimit nu doar prin faptul că au refuzat să se întoarcă pe teren, ci și prin faptul că au comandat pizza și s-au delectat la vestiar.

„În timp ce jucătorii și staff-ul României au fost ținuți să aștepte pe teren mai bine de 1 oră la -2 grade, jucătorii din Kosovo au comandat pizza și s-au tratat în vestiar, înainte de a decide să nu se mai întoarcă pentru a încheia meciul la București. Mi se pare că decizia a fost luată cu mult înainte de a fi anunțată efectiv de crainicul stadionului. Iată ce a lăsat Kosovo în urmă”, a fost mesajul pe care l-a transmis jurnalistul Emanuel Roșu pe platforma X.

Iată și imaginile care i-au contrariat pe mulți!

Și pe Tik Tok au apărut videoclipuri cu vestiarul „devastat” de kosovari. Iată filmarea!

Se pare că nu doar gestul de a refuza să mai joace a fost criticat, ci și felul în care kosovarii au lăsat vestiarul după ce au terminat de mâncat, în timp ce tricolorii încă așteptau pe teren.

Potrivit Antena 3, Mircea Lucescu, antrenorul echipei naţionale a României, susține că tricolorii nu au jucat la adevărata lor valoare şi este de părere că decizia kosovarilor a fost penibilă.

„Penibili au fost prin comportamentul lor. Jocul trebuie să se termine pe teren. Noi suntem sportivi, iar pe ceilalţi nimeni nu-i poate obliga să se comporte într-un anume fel. Şi au fost şi nişte provocări evidente. Este inadmisibil un asemenea comportament. E o ruşine faţă de toată lumea. Se vede de la o poştă că au încercat să facă asta, pentru că în joc era o calificare importantă.

Au jucat foarte bine, puteau să câştige. Am avut însă un portar senzaţional şi am mai avut o bară, însă mult prea puţin faţă de pretenţiile noastre. Calificarea este importantă acum şi să recuperăm jucătorii pentru următorul meci. Stanciu are o plagă destul de serioasă, o tăietură care a ajuns până la os, şi nu mai putea să joace. Probabil nu va juca nici cu Cipru”, a transmis acesta potrivit sursei citate anterior.

România rămâne ȋn luptă pentru câștigarea grupei din Liga Naţiunilor ȋnaintea debutului ȋn preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, eveniment transmis ȋn exclusivitate de Antena.

