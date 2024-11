România - Kosovo se joacă vineri, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Este penultima partidă a naționalei de fotbal în Liga Națiunilor, care este lider în grupa sa, cu patru victorii din patru.

Vineri, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, naționala de fotbal a României întâlnește reprezentanta Kosovo, în penultimul meci din campania de Liga Națiunilor.

LIVE România - Kosovo, Liga Națiunilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Rezultatul final al partidei de pe National Arena

Pe primul loc în grupa de Liga Națiunilor, cu patru victorii din patru meciuri, România se pregătește de întâlnirea cu Kosovo. Este penultima partidă pentru tricolori, care vor mai disputa o partidă cu Cipru, tot pe Arena Națională.

Înaintea meciului cu Kosovo, selecţionerul Mircea Lucescu a declarat că nu este interesat doar de rezultat şi de încheierea pe primul loc în grupa din Liga Naţiunilor, ci şi de creşterea nivelului de joc.

„Şansele să terminăm pe primul loc şi să câştigăm sunt mari. Ei sunt împrăştiaţi, dar nu mai sunt echipe slabe. Au 4-5 jucători foarte buni, copiii pleacă devreme din Kosovo. Lumea să nu creadă că e uşor. Nu mă interesează doar rezultatul şi terminarea pe primul loc. Mă interesează ca nivelul de joc al acestei echipe să crească foarte mult. Noi eram mereu consideraţi jucători cu calităţi tehnice superioare altora în ceea ce priveşte pasele.

În 1970 a fost cel mai greu CM jucat de echipa României, ştiţi ce grupă am avut la Campionatul Mondial şi nu am avut niciul fel de relaţii cu străinătatea, nu aveam echipament, m-am dus în piaţă şi am cumpărat echipament pe care l-a purtat şi Pele când am schimbat tricourile şi acum e la Real Madrid la muzeu, nu aveam nici măcar ghete.

Trăgeam nişte linii pe ele ca să pară Adidas. Când am venit în 1984 am insistat să se crească bugetul. Noi aveam în disputa cu ceilalţi o singură şansă, că eram tehnici. În România, am ignorat creşterea copiilor pe baza jocului de pase.

Noi ne-am calificat la EURO pe alte lucruri, am obţinut calificarea cu un grup de jucători care au fost motivaţi. Trebuie să trecem la altă etapă, să controlăm jocul dacă vrem să ne confruntăm cu marile echipe. Este foarte important să câştigăm acest meci”, a afirmat selecţionerul la conferința de dinaintea meciului România- Kosovo.

Lot România- Kosovo. Mircea Lucescu a făcut noi convocări

Pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor, selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani) a anunțat lista finală. Antrenorul a decis să-l lase acasă pe George Pușcaș și a făcut noi convocări:

Lot România - Kosovo: portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0)

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)

Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0).

Lot România - Kosovo: fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1)

Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1)

Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1)

Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1)

Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0)

Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0)

Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2).

Lot România - Kosovo: mijlocași

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0)

Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0)

Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9)

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15)

Darius OLARU (FCSB, 24/0)

Adrian ȘUT (FCSB, 2/0)

Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9)

Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5)

Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5)

Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1)

Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4)

David MICULESCU (FCSB, 0/0).

Lot România - Kosovo: atacanți

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5)

Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5)

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

Programul României în Liga Națiunilor

Până acum, naționala de fotbal are patru victorii și s-a impus categoric în fața rivalelor. În partida tur cu Kosovo, tricolorii au înscris trei goluri.