„Josnicul abuz rasist al fanilor români!” - Ce scriu publicațiile internaționale despre scandările rușinoase din timpul meciului România- Suedia

„Da, am auzit scandări rasiste din tribune. Sunt dezamăgit, este incredibil că asemenea lucruri se întâmplă. Dar noi eram pregătiţi pentru aşa ceva şi am făcut faţă” , a spus jucătorul de culoare după meciul cu echipei naţionale a României.

Isak s-a arătat însă fericit de faptul că a reuşit să se califice cu Suedia la EURO 2020.

„Suntem fericiţi, am venit aici să câştigăm meciul cu România şi am reuşit. Am făcut un joc foarte bun şi suntem toţi bucuroşi. Trebuia să fim la un nivel înalt şi am fost, de aceea consider că am câştigat meciul destul de uşor. Este prima mea calificare la un turneu final, sunt foarte mândru de echipa mea”, a precizat el.