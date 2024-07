Ce spune Dan Alexa despre pumnul primit de la Anamaria Prodan, la cinci ani de la eveniment. Care ar fi fost, de fapt, motivul

Dan Alexa a vorbit despre pumnul pe care l-a primit de la Anamaria Prodan, la cinci ani de la evenimentul care a stârnit o mulțime de zvonuri. Recent, fotbalistul român a decis să lămurească situația și să mărturisească adevăratul motiv care se afla în spatele conflictului dintre ei.

Anamaria Prodan și Dan Alexa au devenit principalul subiect de discuție în 2019, atunci când impresara a fost surprinsă în timp ce îl lovește pe fotbalist. Pe atunci, acesta era la echipa de fotbal Astra Giurgiu.

Au existat foarte multe speculații în ceea ce privește motivul pentru care Anamaria Prodan i-a dat un pumn bărbatului. De asemenea, subiectul a fost dezbătut o lungă perioadă în presa din România.

La cinci ani de la evenimentul ce a umplut paginile ziarelor, Dan Alexa și-a făcut curaj să vorbească despre întregul incident. Fotbalistul consideră că s-a insistat prea multe pe această temă în 2019. Mai mult, acesta susține că se bucura de atitudinea pe care a abordat-o față de impresară.

Ce declarații a făcut Dan Alexa despre pumnul primit de la Anamaria Prodan în urmă cu cinci ani

Dan Alexa a fost afectat la momentul respectiv de situația în care a fost pus. Acesta a scos în evidență că au existat o mulțime de zvonuri despre episodul în care Anamaria Prodan i-a dat un pumn. Toate acestea l-au deranjat pe fotbalist, mai ales că nu s-a gândit nici măcar o secundă să reacționeze la gestul impresarei.

„A avut un impact foarte mare evenimentul ăla și de foarte multe ori, sunt păreri și păreri. Tâmpenii din alea (...) Foarte multe discuții după ce s-a întâmplat. Eu cred că am făcut foarte bine ce am făcut, sincer, că nu am ripostat, foarte bine și mă felicit pentru asta. Lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere. În schimb, ce m-a deranjat în timp cumva este că lumea mă cataloga pentru pumnul Anei, aici a fost nedreptatea. S-a creat în mine așa o mâhnire cumva pentru că nu eram drept, adică nu am nicio legătură cu meseria. Nu are. Dacă m-a deranjat, asta m-a deranjat. Nu era corect, nu e corect lucrul ăsta (...) Nici nu m-am gândit (n.r. să riposteze). S-a întâmplat repede, a fost așa o nebunie”, a mărturisit Dan Alexa în cadrul unui podcast, potrivit spynews.ro.

De la ce a izbucnit conflictul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa în 2019

Fotbalistul a ținut să evidențieze și motivul pentru care Anamaria Prodan l-a lovit în urmă cu cinci ani. Se pare că întregul conflict a pornit de la o discuție pe plan profesional. Cearta dintre ei a fost legată de transferul unui jucător.

De asemenea, Dan Alexa neagă că ar fi fost vorba de o relație sau o altă legătură amoroasă între ei. Cei doi aveau o relație foarte bună de prietenie și colaborau extrem de bine în acea perioadă.

Un lucru este cert, imaginile în care Anamaria Prodan îl lovește pe fotbalist au devenit rapid celebre în mediul online la vremea respectivă. În plus, evenimentul a generat o mulțime de păreri și speculații.