Anamaria Prodan și Ronald Gavril au fost nași de botez pentru a doua oară împreună. Ce ținută spectaculoasă a avut impresara

Anamaria Prodan și Ronald Gavril au devenit nași pentru un băiețel minunat. Impresara a împărtășit cu fanii imagini de la ceremonie.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril au fost nași de botez weekend-ul trecut. Impresara a strălucit într-o rochie neagră, lungă, cu decolteu adânc, și părul prins în coadă.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril au pășit împreună în biserică și l-au ținut în brațe pe micuțul botezat. Impresara și-a ținut fanii la curent cu evenimentul și a publicat mai multe imagini.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, din nou nași de botez

„Nașul Ronald Gavril și Nașa Anamaria Prodan vă mulțumesc că ați fost alături de noi la creștinarea finului nostru drag ERMAN GABRIEL. Suntem nașii celui mai frumos îngeraș”, a transmis Anamaria Prodan.

Nu e primul copil pe care Namaria Prodan și iubitul ei îl botează. În iunie cei doi au devenit părinții spirituali ai lui Filip Ioan.

Cum a cucerit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a povestit cum a cucerit-o Ronald Gavril.

„Simt că e cineva lângă mine care e acolo și mă susține indiferent de ce pas greșit fac. Minunat e puțin spus. E un om realizat, pe picioarele lui. E un om care poate să-mi ofere tot ce visez și aici nu vorbesc de partea financiară, vorbesc de suflet”, a spus impresara.

Diferența de vârstă de 14 ani dintre ei nu îi afectează, spune Anamaria Prodan.

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, neneorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozoiatatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Copiii Anamariei Prodan l-au plăcut din start pe noul iubit al mamei lor.

„Sunt foarte fericite. Rebeca trăiește acolo și știe. Ultima vacanță am făcut-o împreună. Sunt fericite și împlinite că, în sfârșit, în familia noastră este cineva ca noi, cineva din lumea noastră.

Și cu Bebe la fel, discuțiile sunt despre cum trebuie să fie un bărbat, despre ce trebuie să exprime un bărbat, despre cât de puternic din toate punctele de vedere trebuie să fie un bărbat. Probabil că a venit exact în momentul în care și eu și Bebe aveam cea mai mare nevoie de un bărbat adevărat lângă noi”, a mai spus Prodan la AntenaStars.