Ce va face cu banii câștigătoarea celui mai mare premiu la loto din istoria Loteriei Române. Ce sfaturi a oferit femeia

Femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto România are în jur de 40 de ani și a transmis un mesaj pentru românii pasionați de loto.

Femeia din București care a câștigat o sumă fabuloasă le-a oferit un sfat celor care joacă la loto | Shutterstock

Românca a câștigat 10,10 milioane de euro la Loto și și-a ridicat premiul la câteva ore după anunțul câștigului. Femeia din București a povestit că d ela 20 e ani joacă la loto ocazional

Aceasta este de parere ca banii castigati trebuie investiti, așa că femeia nu va cheltui marele premiu, ci va face o investiție.

Femeia i-a sfătuit pe români să joace la loto și să insiste până când norocul le va surâde.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea! Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Așa am procedat și eu și am reușit!", este mesajul pe care câștigătoarea îl transmite tuturor jucătorilor la loto, potrivit loto.ro.

Citește și: Povestea incredibilă a unui bărbat care a murit înainte să afle că a câștigat marele premiu la loto. Cum s-a întâmplat tragedia

Premiul de 10 mii de euro la loto, ridicat de femeia din București care l-a câștigat

„În cursul zilei de 26 iunie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 în valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro), obținut la tragerea Loto 6/49 din 25 iunie. Pe lângă premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au înregistrat și 23 de câștiguri de categoria a III-a în valoare totală de 9.791,1 de lei și 24 de câștiguri de categoria a IV-a în valoare totală de 720 de lei, suma totală câștigată fiind în valoare de 50.106.522,86 lei.

Câștigătoarea este din București, are în jur de 40 de ani și ne-a declarat că joacă ocazional la Loto 6/49 încă de la vârstă de 20 de ani. În ultimul an a jucat constant scheme reduse și variante combinate și a fost convinsă că în felul acesta va câștigă marele premiu, chiar dacă anterior a avut mici câștiguri care i-au dat încredere că va câștigă. O parte dintre numerele care i-au purtat noroc au semnificație personală”, au precizat reprezentații loto.ro.

Citește și: A câștigat 27 de milioane de dolari la loto, iar după cinci ani a ajuns să trăiască într-o magazie mizeră. Ce a făcut cu banii

Castigatoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Potrivit informațiilor loto.ro, lozul câștigător a costat 469,50 de lei și a fost completat în toate cele 3 secțiuni: în zona A cu schema redusă cod 50, în zona B s-au jucat 7 numere și în zona C s-a folosit tot schema redusă cod 50, fiind în total 67 de variante.

Pe lângă premiul cel mare, din categoria I, biletul a înregistrat și alte 23 de câștiguri la categoria a III-a, în valoare de 9,791,1 lei și 24 de câștiguri la categoria IV în valoare de 720 de lei. Această reușită, transformată în cel mai mare premiu câștigat vreodată la Loteria Română, marchează și primul câștig la Loto 6/49 din anul 2023. Ultima dată, premiul la această categorie a fost câștigat în 03.11.2022, cu un premiu în valoare de 19.198.843,92 lei.

Vezi mai multe ştiri de ultimă oră pe observatornews.ro