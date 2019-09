Ciprian Tătăruşanu: Meciurile mai grele sunt când nu am nimic de apărat, când sunt multe ocazii, îmi intru rapid în mână

Portarul Ciprian Tătăruşanu nu se consideră cel mai bun jucător de pe teren la meciul României cu Spania, scor 1-2, el subliniind că partidele grele sunt când nu are nimic de apărat.

"Meciurile mai grele sunt când nu am nimic de apărat, când sunt multe ocazii, îmi intru rapid în mână. Am avut două ocazii mari, per total am fost aproape să scoatem un punct. Avem aceleaşi şanse de calificare ca şi înainte de meciul cu Spania. Probabil că vom juca fără spectatori, că unii nu înţeleg că noi avem de suferit din cauza atitudinii lor", a declarat Tătăruşanu.

Reprezentativa României a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-0), de selecţionata Spaniei, în etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Spaniolii au jucat în inferioritate numerică pe final. Spania este lider în clasament, cu 15 puncte din tot atâtea posibile, iar “tricolorii” au coborât de pe trei pe patru, ei având şapte puncte.

Au marcat Florin Andone ’59 pentru România şi Sergio Ramos ’29 (penalti) şi Paco Alcacer ’47 pentru Spania.

