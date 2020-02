Coronavirus: Doi jucători italieni de golf, excluşi de la Oman Open, apoi reprimiţi

"Pentru cine întreabă, sunt foarte bine. Nu am simptome, nu am febră, nu am friguri, nimic. Doar sunt plictisit şi enervat. Sper că acest coşmar se va termina curând", a scris Molinari pe reţelele de socializare.

For everyone asking, I am absolutely fine. No symptoms at all, no fever, no cold, nothing wrong at all...just very bored and annoyed. Hopefully this nightmare will be over soon!

