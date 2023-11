David Popovici participă la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023. Competiţia se vede în AntenaPLAY

Probele la care va participa David Popovici la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt cele de 100 şi 200 de metri liber.

Competiţia va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY în perioada 5-10 decembrie 2023. Spre deosebire de Campionatele Naţionale de Înot în bazin scurt, care s-au desfăşurat tot în bazinul de la Otopeni, David Popovici nu va lua startul în proba de 50 de metri liber. La Naţionalele de Înot în bazin scurt David Popovici a cucerit medalia de aur la 100, 200 şi 50 de metri liber.

La ce probe va participa David Popovici la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023

„(n.r.: probele la care va participa David Popovici) 100, 200, la ştafetă încă nu se ştie. Ne dorim să avem ştafetă, în funcţie de programul sportivilor se va decide la ce ştafete vom participa. Este evident că la ştafete nu avem şanse la medalii”, a declarat astăzi, în conferinţa de presă, secretarul general al Federaţiei Române de Natație și Pentatlon Modern, Matei Giurcăneanu.

Matt Richards abia aşteaptă reîntâlnirea cu David Popovici, la Campionatele Europene de la Otopeni. Campion mondial la proba de 200 de metri liber de la Fukuoka, Richards a prefaţat competiţia care va avea loc la Otopeni, notează AntenaSport.ro.

Matt Richards iubeşte întrecerile în bazinul scurt, iar la Otopeni va avea şansa de a se întrece cu mai multe nume importante în acest tip de competiţie.

„Întotdeauna mi-a plăcut să înot în bazin scurt, anul trecut am participat la unele concursuri mai mici, în Anglia şi Scoţia, dar nu am fost la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt. Așa că nu am avut ocazia să mă întrec cu numele importante din acest sport pe o scenă mare.

Aşa că de-abia aștept să văd cum va fi anul acesta să mă întrec în bazin scurt împotriva unor înotători precum David sau Maxime Grousset, dar și a celor din țara mea”, a declarat Matt Richards, potrivit len.eu.

Matt Richards despre titlurile mondiale ale lui David Popovici: „A fost extraordinar”

Matt Richards a vorbit şi despre ce a trăit în momentul în care l-a privit pe David Popovici la Roma, în 2022, atunci când românul a scris istorie:

„Faptul că am fost la Roma în 2022, că am privit de la marginea bazinului acele curse în care el a înotat 1:42,97 la 200 metri liber și a stabilit un nou record mondial la 100 m liber, 46,86, a fost extraordinar! Să fii martor la o astfel de performanță a unui tip atât de tânăr este fenomenal.

Am avut plăcerea să concurez de mai multe ori împotriva lui și, după cum am mai spus, cred că vom mai avea multe curse în care să ne întrecem mulți ani de acum încolo”, a mai spus Matt Richards.

Vedetele care participă la Campionatele Europene de înot în bazin scurt alături de David Popovici

Campionatele Europene de înot în bazin scurt se anunţă foarte interesante. Nume mari din înotul mondial vor participa, alături de David Popovici, în competiţia transmisă LIVE în AntenaPLAY.

Francezul Maxime Grousset, care a luat bronzul în proba de 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de înot în acest an, competiţie transmisă de asemenea în AntenaPLAY, va participa la Mondialele în bazin scurt de la Otopeni.

Grousset s-a clasat pe 3 în proba de 100 de metri liber la Mondialele de la Fukuoka. David Popovici a obţinut în acea probă doar locul 6. Medalia de aur a fost cucerită de australianul Kyle Chalmers.

Alte nume mari care vor participa la Campionatele Europene de înot în bazin scurt sunt, potrivit len.eu, campionii olimpici britanici Tom Dean, Duncan Scott şi Matthew Richards. Cei 3 au câştigat aurul olimpic la Tokyo în proba de ştafetă 4×200 metri liber, împreună cu James Guy.