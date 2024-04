David Popovici, AUR la 400 m liber cu record personal! Deși a recunoscut că nu îi place proba, sportivul a surprins din nou!

David Popovici, un nou record personal! Sportivul a câștigat medalia de AUR la proba 400 m liber!

David Popovici a cucerit o nouă medalie. Sportivul a obținut medalia de AUR la 400 m liber, cu un record personal.

Înotătorul în vârstă de doar 19 ani a devenit campion naţional şi la proba pe care a recunoscut că nu este pe placul lui.

Iată ce declarații a făcut campionul!

David Popovici, AUR la 400 m liber cu record personal!

David Popovici a câştigat, vineri, 19 aprilie 2024 medalia de aur la proba de 400 m liber din cadrul Campionatului Naţional de înot în bazin de 50 m pentru seniori, tineret şi juniori I-II, competiţie care a avut loc la Otopeni.

Pentru David Popovici, aceasta este a treia medalie de aur pe care o obține la actuala ediţie.

Potrivit news.ro, sportivul a încheiat cursa cu un timp de 3:47.54, iar pe locul doi s-a clasat Vlad Stancu cu un timp de 3:54.38, urmând locul trei obținut de Nandor Nagy cu un timp de 3:55.56.

David Popovici a avut parte de cel mai bun timp înregistrat vreodată la proba de 400 metri liber. În anul 2022, la Roma, sportivul obținuse timpul de 3:47:99.

„Nu am mai înotat de doi ani (n.r. la 400 m liber), uitasem complet cum se simte şi în principiu de asta am vrut să-l înot. L-am tratat ca o provocare şi eram curios cum mai e să înot şi mai mult de 200 de metri, mai mult de patru bazine.

Mă ajută să îmi cresc şi să îmi îmbunătăţesc anduranţa şi rezistenţa la efort. Nu îmi place proba asta, dar antrenorul meu crede că pot fi foarte bun la ea. Şi nu că mă forţează să înot, dar mi-a propus, am fost de acord. Şi sunt destul de mulţumit de cum a ieşit. Urmează să analizăm.

La Roma am înotat doar în calificări şi nici atunci nu ştiam la ce să mă aştept, nici acum nu am ştiut la ce să mă aştept. Dacă am de gând să o înot pe viitor şi mai bine, trebuie să fac ce am făcut azi şi să exersez” a fost declarația pe care a făcut-o David Popovici.

Cum a reacţionat David Popovici când i-a fost doborât recordul mondial

Înotătorul a povestit despre cum a reacţionat în momentul în care a aflat că i-a fost doborât recordul mondial pe care l-a deţinut la proba de 100 de m liber.

Campionul român a transmis că i-a părut rău că nu mai este recordman, însă că acest aspect l-a făcut să realizeze că are din nou pentru ce să lupte.

David Popovic a înregistrat timpul de 46.86 secunde la Campionatul European de nataţie de la Roma, din 2022 și astfel a devenit recordman.

În iarna acestui an, la Mondialele de la Doha, Pan Zhanle a doborât recordul pe care Popovici îl stabilise, întregistrând un timp de 46.80 secunde, la 100 m liber.

„La început, când am aflat că recordul mi-a fost doborât, bineînţeles că nu mi-a plăcut. Mi-ar fi plăcut să fie numai al meu. Da r după m-am bucurat pentru că mi s-a luat ceva de pe umeri, cumva! Şi am simţit din nou că am pentru ce să lupt. Nu mai eram David Popovici recordman-ul mondial, dublul campion mondial… eram David Popovici al cărui record mondial tocmai a fost detronat. Super, hai să-l iau din nou!

A fost un motivator excelent. Nu mai sunt chiar atât de perfect…ştiu că e un pleonasm… cu îi place mediei să mă portretizeze. Şi aşa că am simţit din nou că am ce să lupt şi mi s-a părut foarte frumos. Antrenamentele de atunci încolo au fost foarte productive”, a declarat David Popovici pentru as.ro .