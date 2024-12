Prima reacție a lui David Popovici după ce a apărut pe coperta revistei L'EQUIPE. Ce a declarat sportivul

Nu mai e o surpriză faptul că David Popovici este unul dintre cei buni sportivi români, care la vârsta de dor 20 ani, a intrat deja în istorie cu performanțele sale.

David Popovici a apărut de curând pe coperta revistei L’ EQUIPE, o celebră publicație din Franța pe coperta căreia au mai fost doar Nadia Comăneci și Gică Hagi.

Sportivul olimpic a fost extrem de încântat și onorat să apară pe coperta acestei publicații de prestigiu.

Jurnaliștii au realizat un interviu David Popovici, campionul olimpic de la Paris, în care sportivul vorbește despre performanțele sale și viața lui personală.

Cei de la L’ EQUIPE au avut doar cuvinte de laudă la adresa sportivului român.

”La 20 de ani, starul României la natație, David Popovici, medaliat cu aur la JO Paris, este un om angajat, în special, împotriva influenței ruse în țara sa. Așteptările sunt enorme de la el, dar fostul copil-minune, ajuns acum la 20 de ani, nu ratează nicio ocazie de a-și face vocea auzită. Încoronat campion olimpic la 200 de metri liber în această vară și medaliat cu bronz la proba-regină de 100 de metri liber, David Popovici a schimbat `dimensiunea` în România, ”, au scris cei de la L'Equipe.

David Popovici se simte mândru de performanțele sale și de faptul că munca pe care a depus-o de-a lungul anilor a venit cu rezultatele mult așteptate.

„Mândru să fiu al treilea român care apare pe coperta revistei L'EQUIPE, după excepționalii Gheorghe Hagi și Nadia Comaneci.

L'Equipe este una dintre cele mai prestigioase publicații sportive din lume.”, a scris David Popovici la postarea sa de Facebook unde a împărtășit cu fanii săi câteva imagini de la ședința foto pentru interviu.

În interviul acordat, sportivul a vorbit și despre cum l-a impactat faima și despre faptul că își dorește să facă și să vadă schimbări în lumea sportului românesc.

”La început mi-a plăcut când oamenii mă opreau pe stradă şi cred că toţi am avut într-o zi fantezia de a fi celebru şi de a semna autografe. Dar a devenit foarte repede prea greu pentru mine. Am avut chiar o perioadă în care nu am vrut să mai ies. Apoi, când mai ieşeam am purtat ochelari şi o şapcă.

Parcă ne-am pierdut interestul pentru sport. Nu există nicio strategie la nivel naţional de promovare a activităţii fizice, iar fotbalul absoarbe majoritatea banilor investiţi de stat. Încerc să-mi fac rolul pentru a schimba asta. Avem oraşe de 400.000 de oameni fără un bazin şi localităţi de 10.000 de oameni cu bazin.

Dar mai mult, proiectele nu sunt legate de la A la Z. Facem un bazin, aducem televiziunile la inaugurare, dar nu ne ocupăm de cine va plăti apa, cine va da lecţii de înot, cine va identifica noi talente…”, a declarat David Popovici pentru L'Equipe.

