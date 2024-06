David Popovici, medalie de aur la Campionatele Europene de Natație de la Belgrad, proba de 100 m. Cursa a fost în AntenaPLAY

David Popovici a obținut medalia de aur pentru România la Campionatele Europene de Natație de la Belgrad. Sportivul român a făcut o cursă de senzație la proba de 100 m liber, transmisă live în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN.

David Popovici a avut un parcurs superb la proba de 100 m de la CE de natație de la Belgrad, calificându-se în semifinale și apoi în Finală cu cel mai bun timp. Tocmai de aceea, David Popovici a fost favoritul cursei din Finala difuzată în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN. A fost a treia finală europeană la seniori pentru David Popovici.

David Popovici, medaliat cu aur la Campionatele Europene de Natație de la Belgrad, proba de 100 m. Cursa a fost în AntenaPLAY

În finală David Popovici a pornit de pe culoarul 4 și a terminat cursa cu timpul 46, 88.

David Popovici este din nou campion european la 100 m liber.

Înainte de finală, David Popovici a vorbit despre strategia sa de la Europene.

„Strategia a fost de la început să am șansa la trei sute rapide, în loc să mă calific lejer din serii, să înot relativ în în semifinale și de-abia în finală să trag. Încerc să le trag pe toate, să îmbunătățesc puțin câte puțin.

La ultimele Europene la care am fost, cele în bazin scurt, eu eram favoritul, de-abia aștept să mă hrănesc și eu din țipetele publicului cum s-au hrănit și ceilalți când au venit la Otopeni

Ar fi frumos să înot și mai repede și am încredere că voi înota mai bine, trebuie doar să îmbunătățesc câteva chestii, dar totul cu pași mici”, a spus Popovici, citat de gsp.ro.

Programul lui David Popovici la CE de la Belgrad, competiția transmisă live în AntenaPLAY

100 m liber

Serii – 18 iunie, 10:38

Semifinale – 18 iunie, 20:03

Finala – 19 iunie, 19:52

200 m liber

Serii – 20 iunie, 10:30

Semifinale – 20 iunie, 19:41

Finala – 21 iunie, 19:36

4×100 m liber

Serii – 20 iunie, 11:28

Finala – 20 iunie, 20:45

Campionatele Europene de înot au ajuns la a 37-a ediţie şi reprezintă cea mai importantă întrecere europeană a anului. David Popovici aşteaptă cu nerăbdare concursul, după ce, la Europenele din 2022, a câştigat medaliile de aur la probele de 100 şi 200 metri liber.

David Popovici e vedeta României la Campionatele Europene de nataţie, competiţie transmisă live de AntenaPLAY, în perioada 17-23 iunie. Delegaţia tricoloră va fi formată din 11 sportivi, 7 la înot şi 4 la sărituri.

David Popovici participă la Cmapionatele Europene care vor fi difuzate în AntenaPLAY și este încrezător în forețele sale.

”Eu consider că toate experiențele prin care trecem ne învață ceva. Am mai spus ceea ce antrenorul meu a citat 'Nu lăsa succesul să ți se urce la cap și nici eșecul să îți coboare la inimă'. Nu sunt trist în sensul pe care îl are acest cuvânt, ci caut să înțeleg ce nu a mers bine în cursa respectivă și să rezolv.

Sunt mulțumit de parcursul meu sportiv de până acum, mai am încă multe de învățat și abia aștept toate provocările”, a declarat David Popovici cu puțin rimp înainte de Campionatele Europene de înot.