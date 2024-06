David Popovici, răspuns superb la întrebarea: „Simți că fanii s-au dezis de tine?”. Ce mesaj a transmis campionul

David Popovici participă la Campionatlee Europene de la Belgrad și la Jocurile Olimpice 2024. Sportivul a oferit câteva declarații, cu puțin timp înainte de marile competiții.

David Popovici participă la Cmapionatele Europene care vor fi difuzate în AntenaPLAY și este încrezător în forețele sale.

”Eu consider că toate experiențele prin care trecem ne învață ceva. Am mai spus ceea ce antrenorul meu a citat 'Nu lăsa succesul să ți se urce la cap și nici eșecul să îți coboare la inimă'. Nu sunt trist în sensul pe care îl are acest cuvânt, ci caut să înțeleg ce nu a mers bine în cursa respectivă și să rezolv.

Sunt mulțumit de parcursul meu sportiv de până acum, mai am încă multe de învățat și abia aștept toate provocările”, a declarat David Popovici cu puțin rimp înainte de Campionatele Europene de înot.

Cum a răspuns David Popovici, întrebat dacă simte că fanii români s-au dezis de tine în ultima vreme

Întrebat dacă simte că fanii români s-au dezis de tine în ultima vreme, după rezultatele mai puțin bune, David Popovici a avut un răspuns superb, demn de un adevărat campion.

„Nu, nu m-am lovit de acest fenomen până acum. Poate dacă aș întreba ce se spune despre mine în ambele situații, aș răspunde. Contează doar că eu am încredere în mine.

Eu știu cine sunt și care îmi sunt visurile. Iar cel mai important este că am simțit și simt doar energia pozitivă din partea tuturor fanilor mei”, a declarat David Popovici, potrivit unica.ro.

Campionatele Europene de înot sunt live în AntenaPLAY. Competiţia de la Belgrad se va desfăşura în perioada 17-23 iunie, iar, printre sportivii care vor lupta pentru medalii se află şi campionul român David Popovici.

Campionatele Europene de înot au ajuns la a 37-a ediţie şi reprezintă cea mai importantă întrecere europeană a anului. David Popovici aşteaptă cu nerăbdare concursul, după ce, la Europenele din 2022, a câştigat medaliile de aur la probele de 100 şi 200 metri liber.

Pe lângă medaliile în sine, Campionatele Europene de la Belgrad mai au o miză uriaşă: reprezintă o ultimă şansă de calificare la Jocurile Olimpice 2024. Perioada de calificare se încheie pe 23 iunie, chiar ultima zi a competiţiei va fi transmisă live în AntenaPLAY.

