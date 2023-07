Mesajul lui David Popovici înainte de Campionatele Mondiale de Înot de la Fukuoka 2023. Competiția se vede exclusiv în AntenaPLAY

David Popovici scrie istorie exclusiv în AntenaPLAY, la Campionatele Mondiale de Înot Fukuoka 2023, în perioada 23-30 iulie.

Românul de 18 ani este vedeta incontestabilă a competiţiei. Pentru David Popovici, aceasta este cea mai importantă întrecere din 2023, cu atât mai mult cu cât se va prezenta în Japonia din postura de campion mondial la probele de 100 metri liber şi 200 metri liber, titluri pe care le-a obţinut la Budapesta, în 2022.

Deși se află în pragul celei mai importante competiții de anul acesta, David respectă tradiția de a ține legătura cu susținătorii săi și astfel a publicat în urmă cu puțin o imagine sugestivă.

În echipament Arena Racing, în fața bazinului de la Fukuoka, el a transmis mesajul: "A Dragonfly can float… but can it sting?", care tradus mot a mot înseamnă: "O libelulă poate pluti, dar poate să și înțepe?". Mesajul poate fi interpretat drept unul de intimidare a adversarilor, având în vedere că această insectă prădătoare desenată pe shortul înotătorului român poate căpăta viteze impresionante datorită celor două perechi de aripi membranoase și agilității în zbor.

Mesajul lui David vine la câteva zile după ce dublul campionul mondial și-a anunțat un alt sponsor oficial, de la Jocurile Olimpice din 2024, OMEGA.

David Popovici este favoritul la Campionatele Mondiale de natație din Japonia, iar presa din străinătate a început să facă prognosticuri privind performanța înotătorului român.

„David Popovici este favoritul principal la aurul la 200 de metri liber. Anul trecut, el a câştigat titlul mondial la mai mult de o secundă distanţă. Popovici sperie pe toată lumea, dar Richards, Hobson şi Smith înoată sub 1:45 şi pot spera la o medalie”, au scris americanii de la Swimming World Magazine, potrivit Eurosport.

Programul lui David Popovici la Campionatele Mondiale de Înot de la Fukuoka 2023

David va debuta la Campionatele Mondiale de Înot în seriile de la 200 de metri liber ce se vor desfăşura pe 24 iulie, la 5:51 dimineața (ora României). Semifinalele sunt programate în aceeaşi zi, de la ora 14:00. Finala va avea loc pe 25 iulie, de la ora 14:00.

Popovici va fi în bazin şi la proba de 100 de metri liber. Seriile vor avea loc pe 26 iulie, urmând ca organizatorii să anunțe desfășurătorul cu o zi înainte de fiecare probă. Toate probele vor fi în direct în AntenaPLAY.

David Popovici nu este singurul român care participă la Campionatele Mondiale de Înot 2023. Andrei Anghel va fi prezent la probele de 50 şi 100 de metri spate, iar prima lui prestație în bazin va avea loc pe 24 iulie, de la 4:59 dimineața (ora României).

Campionatele Mondiale de Înot de la Fukuoka 2023, difuzate exclusiv pe AntenaPLAY

Aceasta este a 20-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Înot. Competiţia trebuia să aibă loc în 2021, ea fiind amânată pentru 2022, din cauza pandemiei de Covid-19.

Anul trecut, Budapesta i-a luat locul, din cauza restricţiilor de călătorie din Japonia. Astfel, niponii au fost desemnați să organizeze la finalul lunii iulie din 2023 întrecerea.

