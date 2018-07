BREAKING NEWS! Lovitură de teatru în fotbalul european: a venit decizia TAS în privința participării lui AC Milan în cupele europene

UPDATE: A venit și comunicatul oficial al celor de la TAS, care anulează sentința de excludere și obligă UEFA la sancțiuni disciplinare!

Conform mai multor jurnaliști din Italia, AC Milan a câștigat apelul făcut la decizia UEFA de excludere, iar în următoarele ore urmează să fie făcut un anunț oficial.

În iunie, Instanţa de control financiar al cluburilor (ICFC) din cadrul UEFA a decis excluderea echipei milaneze din Europa League, din cauza nerespectării fair play-ului financiar. Instanţa a fost îngrijorată mai ales de sumele pe care omul de afaceri chinez Li Yonghong, pe atunci preşedintele clubului, trebuia să le ramburseze principalului său creditor, fondul american Elliott Management. Incapabil să-şi plătească datoriile, Li Yonghong a cedat clubul fondului american pe 11 iulie.

BREAKING: #CAS has overturned #UEFA's #ACMilan verdict which barred them from the #UEL. Full story to follow.