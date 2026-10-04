Detaliul surprinzător despre arbitrul care l-a eliminat pe Radu Drăgușin. Ce meci important primise Urs Schnyder de la UEFA

Urs Schnyder a devenit unul dintre cele mai discutate nume în România după meciul cu Polonia. Arbitrul elvețian a fost cel care l-a eliminat pe Radu Drăgușin în minutul 22 al partidei pierdute de tricolori cu 0-6, iar decizia sa a provocat numeroase reacții.

Dincolo de controversa de la Varșovia, Schnyder nu este însă un arbitru lipsit de experiență la nivel internațional. Elvețianul se află de ani buni pe lista FIFA și, în 2026, UEFA i-a încredințat inclusiv un meci din Champions League.

Urs Schnyder a arbitrat Arsenal în Champions League

Unul dintre cele mai importante meciuri primite de Urs Schnyder în acest an a fost Arsenal – Kairat Almaty, partidă disputată la Londra în faza principală a UEFA Champions League. Conform www.football.ch, site-ul oficial al Federației Elvețiene de Fotbal, Schnyder a fost arbitrul central al partidei disputate pe 28 ianuarie 2026.

Elvețianul i-a avut atunci ca arbitri asistenți pe Marco Zürcher și Benjamin Zürcher, în timp ce Sven Wolfensberger a fost al patrulea oficial. Fedayi San s-a aflat în camera VAR. Delegarea arată că arbitrul aflat acum în centrul discuțiilor din România făcea parte din circuitul arbitrilor folosiți de UEFA inclusiv la cel mai înalt nivel al fotbalului european.

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Urs Schnyder este arbitru internațional din 2018

Urs Schnyder este elvețian și figurează pe lista arbitrilor internaționali FIFA. Potrivit informațiilor publicate de www.fifa.com, el are statut de arbitru internațional din anul 2018. În actualul sezon european, Schnyder a primit și alte delegări din partea UEFA.

Pe 13 august 2026, el a condus partida Beşiktaş – Hradec Králové din preliminariile Europa League, conform Federației Elvețiene de Fotbal. Ulterior, pe 27 august, elvețianul s-a aflat la centru și la Partizan Belgrad – Getafe, în Conference League.

Așadar, înainte să ajungă la Varșovia pentru Polonia – România, Schnyder acumulase deja experiență în competițiile europene și fusese delegat în partide importante.

Faza care l-a transformat pe Urs Schnyder într-un nume cunoscut suporterilor români

Pentru publicul din România, numele arbitrului elvețian a devenit cunoscut după minutul 22 al partidei cu Polonia. Radu Drăgușin s-a duelat cu Robert Lewandowski în apropierea porții României, iar Schnyder a decis să acorde penalty și să îl elimine pe fundașul tricolorilor. Lewandowski a transformat lovitura de la 11 metri, iar România a rămas în inferioritate numerică.

Toate cele șase goluri ale Poloniei au venit după eliminarea lui Drăgușin.

Decizia a provocat reacții puternice în România, însă Drăgușin a ales să nu îl critice pe arbitru după partidă: „A fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău”, a declarat internaționalul român după meci. Fundașul și-a asumat responsabilitatea pentru momentul respectiv și a evitat să transforme arbitrajul într-o explicație pentru înfrângerea naționalei.

Ce s-a întâmplat cu Urs Schnyder după Polonia – România

La numai câteva zile după partida de la Varșovia, numele lui Schnyder a revenit în atenție și dintr-un alt motiv. Arbitrul elvețian nu a primit nicio delegare la partidele din etapa a patra a Ligii Națiunilor. UEFA nu a anunțat însă o sancțiune împotriva lui Schnyder și nici nu există o confirmare oficială că absența sa de la delegările rundei următoare ar avea legătură cu faza în care a fost eliminat Drăgușin. Cert este că arbitrul care în acest an a fost delegat inclusiv în Champions League nu se va afla la centru la niciun meci din următoarea rundă a Ligii Națiunilor.

România se pregătește pentru meciul cu Suedia

Tricolorii trebuie să lase în urmă seara de la Varșovia și să se concentreze asupra următoarei partide. România – Suedia se joacă luni, 5 octombrie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în direct la Antena 1. Meciul va fi arbitrat de azerul Elchin Masiyev, care va fi ajutat la cele două tușe de Elshad Abdullayev și Parvin Talibov. Pentru România, confruntarea cu Suedia reprezintă prima ocazie de a reacționa după înfrângerea categorică din Polonia și după partida în care eliminarea lui Radu Drăgușin a schimbat complet desfășurarea jocului.

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