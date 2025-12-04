Antena Căutare
Radu Drăgușin și-a investit câștigurile într-o afacere de milioane. Ce domeniu surprinzător a ales

Radu Drăgușin și-a pus toate economiile într-o afacere de milioane. Iată în ce domeniu a ales sportivul să activeze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 16:17
Afacerea de succes a lui Radu Drăgușin arată că are fler în domeniu | GettyImages

Radu Drăgușin este unul dintre fotbaliștii îndrăgiți de români. El face parte din Generația de Suflet care a redat speranțele românilor în ceea ce privește fotbalul la cote înalte.

Este fundaș, iar acum activează la Tottenham, unde a fost vândut pentru aproximativ 30 de milioane de euro, devenind cel mai valoros fotbalist român în activitate din toate timpurile. Cota sa a urcat la 25 de milioane de euro, după evoluțiile de excepție din Premier League.

El ar avea salariu de 3 milioane de euro pe lună și a surprins pe toată lumea cu afacerea pe care și-a deschis-o.

În ce domeniu a ales Radu Drăgușin să-și investească mare parte din câștigurile din fotbal

Radu Drăgușin a surprins pe toată lumea când a investit într-o firmă de curățenie. Dacă unii se așteptau să se întrepte spre companii mai opulente, ei bine, fundașul de la Tottenham a mizat pe o idee de afaceri care s-a dovedit a avea succes.

Potrivit unei surse, acesta ar deține firma de curățenie MASTERS OF BLACK SRL, care prestează activități generale de curățenie interioară a clădirilor (CAEN 8121). Firma ar fi fost înființată în 2021, iar în ultimii ani a avut un parcurs ascendent. Punctul culminant a fost 2024, când cifra de afaceri a sărit la 1.124.293 lei, aproape dublu față de anul precedent, când se ridica la 609.765 lei, și de peste 16 ori mai mare decât în 2022 (69.003 lei).

Totodată, Radu Drăgușin ar fi investit și în imobiliare. Acesta ar deține 5,5% din acțiunile companiei care dezvoltă complexul Quartier Azuga, un proiect rezidențial din zona Colentina, București.

radu drăgușin în echipamentul naționalei pe teren
Nu este singurul fotbalist care a văzut potențialul investițiilor inteligente. Pe listă se află și Ciprian Marica, Ioan Andone, Ciprian Tătărușanu, care deține 75% din Grand Estate Development, Simona Halep, Cosmin Olăroiu, Gică Hagi.

