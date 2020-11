”Diego Maradona a murit”, titrează ziarele din Argentina. Fostul fotbalist a făcut stop cardio-respirator

La începutul lunii noiembrie, Diego Maradona a fost dus la clinica Ipensa din La Plata.

Diego Maradona has died of a heart attack, his lawyer said https://t.co/ULKz20Us7l — Reuters (@Reuters) November 25, 2020

”Se simțea rău de ceva timp și va fi ținut sub observație cel puțin pentru trei zile. Nu este bine din punct de vedere psihologic și asta are un impact asupra bunăstării sale fizice. Are nevoie de ajutor, este momentul să-l ajutăm”, declara atunci medicul său, Leopoldo Luque.

