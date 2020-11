Ce avere avea, de fapt, Diego Maradona. Câți bani se găsesc în conturile fostului fotbalist

Astfel, după ce și-a onorat datoriile, a mai rămas cu o sumă ce abia reușea să acopere extravaganțele cu care era obișnuit.

Ce spunea Diego Maradona despre averea sa

Cu toate acestea, Diego Maradona nega vehement atunci faptul că ar deține suma de 39 milioane de euro.

"Nu am 39 de milioane de euro şi nu i-am avut niciodată. Şi în plus nu eu sunt vinovat, ci impresarul meu şi fostul preşedinte al lui Napoli, care nu au virat banii pe care ar fi trebuit să-i vireze pentru impozitele salariilor mele. (...) Pot să plătesc maximum trei milioane de euro, atâţia bani am, dar nici aşa nu este corect", declara fotbalistul, conform citynews.ro.