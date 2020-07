Dominic Thiem revine cu precizări despre Adria Tour: A fost o greşeală uriaşă

"Am mers la Belgrad în timpul izolării şi brusc situaţia a revenit la normal. Nimeni nu a încălcat legea, dar am pierdut legătura cu realitatea. Am văzut toată euforia copiilor şi fanilor, ne-am lăsat ispitiţi de acest lucru, în timp ce uitam să menţinem toate regulile de distanţare. A fost o greşeală uriaşă. Sper că am învăţat cu toţii din aceste greşeli şi că nu se va mai întâmpla”, a declarat Dominic Thiem, locul 3 ATP, la o conferinţă de presă, potrivit lequipe.fr.

Austriacul consideră că jocul de tenis nu se va schimba când se va relua circuitul, în august, însă ambianţa de la turnee nu va mai fi la fel mult timp.

"Când circuitul va reveni, jocurile vor fi complet normale. Ne vor lipsi turneele aşa cum le ştiam de multă vreme. În New York, Paris sau Melbourne, erau 60.000, 70.000 de oameni pe zi în complex. Această fostă viaţă cotidiană probabil nu va mai exista ani", a precizat Thiem.

Dominic Thiem a organizat, săptămâna trecută, un turneu demosntrativ, la Kitzbuhel. La meciuri au putut asista spectatori, dar cu respectarea măsurilor sanitare şi de distanţare.