Dynamo Dresda, însoţită de peste 30.000 de suporteri la Berlin, la meciul cu Hertha

Fanii care au făcut deplasarea de aproape 200 de kilometri până în Capitală au creat o atmosferă inecendiară pe Olympiastadion.

*35,000* Dynamo Dresden fans in the away end at Hertha Berlin last night

— James Caroll (@jamescaroll)

De altfel, tribunele arenei gazdelor au fost arhipline, 70.000 de spectatori asistând, miercuri seară, la un meci-thriller. Echipa din 2.Bundesliga (locul 17, penultimul) a condus de două ori (1-0 şi 3-2) şi a fost egalată la 2, în minutul 90 al meciului. Apoi a fost rândul Herthei să restabilească egalitatea, la 3, în minutul 120+2, prin Jordan Torunarigha.