England Championship e live în AntenaPLAY. Meciurile transmise în acest weekend

England Championship e live în AntenaPLAY. Cele mai tari meciuri din ultimele etape ale sezonului regulat sunt în AntenaPLAY, acolo unde va continua lupta pentru promovarea în Premier League, miza fiind astfel una uriaşă.

Potrivit as.ro, din sezonul regular 2023-2024, mai sunt de disputat 4 etape, în urma cărora vom afla care sunt cele două echipe care vor promova direct în Premier League, ocupantele primelor două locuri.

England Championship se vede live în AntenaPLAY

Ocupantele locurilor 3-6 vor juca un baraj care va stabili cea de-a treia echipă care va ajunge în Premier League. Finala play-off-ului se va disputa pe celebrul stadion Wembley, pe 26 mai. Tot acolo, se vor juca şi finalele play-off-urilor din League One şi League Two, de asemenea live în AntenaPLAY.

England Championship este al nouălea cel mai important campionat din Europa şi cea mai bogată competiţie de plan secundar. La capitolul medie de spectatori pe meci, Championship e pe locul 9 în Europa (18.787).

Primele meciuri din England Championship transmise în AntenaPLAY

Transmisiunile din England Championship în AntenaPLAY vor debuta vineri, 12 aprilie, cu duelul dintre Plymouth şi Leicester, ce va avea loc la ora 22:00, în cadrul etapei a 43-a.

Sâmbătă, de la ora 14:30, se va desfăşura partida dintre Leeds United şi Blackburn, iar tot sâmbătă, de la ora 17:00, se dispută duelul West Brom – Sunderland.

Programul meciurilor transmise din etapa a 43-a în AntenaPLAY

Plymouth – Leicester – vineri, 22:00

Leeds – Blackburb – sâmbătă, 14:30

West Brom – Sunderland – sâmbătă, 17:00

England Championship valorează 1,69 miliarde de euro

Mai multe echipe de tradiţie din fotbalul englez joacă în England Championship în acest sezon, printre care le enumerăm pe Leicester (campioana Angliei în 2016), Leeds (triplă campioană a Angliei) sau Blackburn Rovers (campioana Angliei, în trei rânduri).

Valoarea totală a loturilor cluburilor din England Championship este de 1.69 miliarde de euro. Leicester este echipa cu cel mai valoros lot, în valoare de 211 milioane de euro. Leeds (205 milioane de euro) şi Southampton (189 de milioane de euro) completează podiumul.

Cel mai bine cotat jucător din England Championship este Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester – 30 de milioane de euro). El este urmat la acest capitol de Taylor Harwood-Bellis (Southampton – 22 de milioane de euro) şi de Kyle Walker-Peters (Southampton – 20 de milioane de euro).

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!