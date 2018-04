FC Botoșani - FC Voluntari LIVE VIDEO ONLINE

FC Botoșani - FC Voluntari LIVE VIDEO. Sâmbăta Mare este una dedicată zonei play-out din Liga 1. În primul meci al zilei, la Botoșani, avem un meci de pe podiumul play-out-ului între echipa lui Costel Enache și cea a lui Claudiu Niculescu, FC Voluntari, într-un meci care poate fi urmărit live video online pe siteurile DigiSport (dacă ești abonat Digisport) sau Telekom Sport (dacă ești abonat Telekom Sport). FC Botoșani - FC Voluntari va fi live video online, sâmbătă, 7 aprilie, la ora 18:00.

FC Botoșani - FC Voluntari LIVE VIDEO. Cele două echipe care se vor înfrunta pe stadionul Municipal din Botoșani vin după eșecuri extrem de dureroase și de ciudate. Ambele au avut om în plus, cu Dinamo, respectiv Gaz Metan Mediaș, însă au pierdut surprinzător pe teren propriu. Botoșani a pierdut cu Dinamo, un meci în care a jucat 40 de minute în 11 la 10. Dincolo, trupa lui Niculescu a pierdut cu Gazul lui Cristi Pustai deși a avut 35 de minute o superioritate de 10 la 9 pe teren.

FC Botoșani - FC Voluntari LIVE VIDEO. Duelurile FC Botoșani - FC Voluntari din ultimii ani au fost dominate de echipa moldavă. Astfel, din ultimele 7 meciuri, echipa lui Enache a câștigat 6. La Botoșani, Voluntariul s-a impus cu o singură ocazie, în 2016 (0-1).

FC Botoșani - FC Voluntari LIVE VIDEO. În toată istoria meciurilor de Liga 1 am asistat la 10 dueluri Botoșani-Voluntari. În 7 dintre ele am avut 2+ goluri în meci. Niciodată nu am asistat la ”celebrul” și ”mioriticul” 0-0. Cota pentru ”peste 1,5 goluri” este una destul de bună și acum: 1,50

FC Botoșani - FC Voluntari LIVE VIDEO. La casele de pariuri, FC Botoșani e favorită la acest meci, cu o cotă de 1,91-2,00. Trupa lui Niculescu, intrată într-o criză acută, primește un uriaș 4,20.