Federer se antrenează pe ninsoare, în Elveţia

Pentru că trebuie să stea izolat din cauza pandemiei de coronavirus, Federer a fost nevoit să facă mişcare acasă la el, unde a lovit mingea de perete, pe ninsoare.

Making sure I still remember how to hit trick shots

Îmaginile postate de campionul elveţian au depăşit trei milioane de vizionări pe Twitter.