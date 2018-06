BREAKING NEWS! FIFA a anunțat locul disputării Campionatului Mondial din 2026! Trei țări au câștigat cursa pentru organizarea turneului

Candidatura la pachet a Statelor Unite ale Americii, Mexicului și Canadei a câștigat candidatura cu Maroc. Cele 3 au primit 134 de voturi, Marocul a primit 65 și 4 voturi au fost nule.

BREAKING - Canada, USA and Mexico to host 2026 World Cup. Defeats bid from Morocco. North America: 134 Morocco: 65 None of the above: 1 Abstain: 3

