Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurenţiu Reghecampf, mesaj dur după divorțul părinților săi. Ce a transmis Bebeto

La scurt timp după ce s-a oficializat divorțul părinților săi, fiul Anameriei Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf a avut o reacție în mediul online care i-a surprins pe mulți. În acest weekend, Judecătoria Buftea a admis cererea de divorț înaintată de Laurențiu Reghecampf și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună, transmite digisport.ro.

Ce a transmis Bebeto în mediul online, după ce părinții lui au divorțat

Cu toate că la puțin timp după izbucnirea scandalului dintre el și fosta soție Laurențiu Reghecampf spunea că are o relație foarte apropiată cu fiul lor, mesajul adolescentului a surprins cu atât mai mult.

Potrivit Spynews.ro, în acest weekend pe contul de Instagram al lui Laurențiu Reghecampf Jr. a apărut un mesaj dur care părea adresat tatălui său. În imaginea pe care mama sa a șters-o, dar nu înainte de a o reposta, Bebeto nu are prea multe cuvinte de laudă la adresa antrenorului, și în schimb, o laudă pe cea care i-a dat viață.

„Mama mea e nr. 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun „looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos”, și-a început adolescentul mesajul postat pe InstaStory.

„Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet, dar sigur! We are the best!”, a mai adăugat Bebeto, alături de o poză în care apare mama lui.

Citește și: Protecția Copilului s-a autosesizat după bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ce arată ancheta

Cu toate acestea, după ce a distribuit povestea fiului ei cu mesajul, împreună cu mesajul „Te iubesc, totul meu”, scris în engleză, impresara a șters postarea de pe Instagram și nici pe contul celui mic nu mai apare, mai transmite sursa menționată.

Imediat după pronunțarea divorțului, și Anamaria Prodan a postat mai multe mesaje pe contul ei de Instagram, fără să facă referire directă la o persoană sau situație. Însă, aceasta s-a răzgândit rapid și a mărturisit că, de fapt, instanța nu a soluționat cazul încă.

Citește și: Laurențiu Reghecampf și-a serbat fiul mijlociu, pe Bebeto. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis la vârsta de 14 ani

Amintim că, în decursul zilei de sâmbătă, 19 noiembrie 2022, Judecătoria Buftea a admis sâmbătă cererea de divorț înaintată de Laurențiu Reghecampf și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună. În acest context , antrenorul de fotbal va trebui să plătească, lunar, o pensie alimentară către Bebeto în valoare de 1/6 din veniturile nete ale acestuia.

Astfel, antrenorul va trebui să achite lunar suma de 1600 de euro, mult mai puțin față de suma pe care a cerut-o fosta sa parteneră (7000 de euro).

Jurații-surpriză ai sezonului 13 iUmor au revenit într-un episod special ▶ Vezi integral în AntenaPLAY