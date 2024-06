Fotbaliștii naționalei s-au întâlnit cu suporterii români, înainte de meciul România-Slovacia. Imagini superbe de la întâlnire

Fotbaliștii naționalei au interacționat pe stradă, în apropierea hotelului unde sunt cazați, cu suporterii care au venit să-i susțină la meciul România-Slovacia.

Echipa națională de fotbal a României a publicat pe pagina oficială de Facebook imagini de la întâlnirea dintre fotbaliștii români și suporterii care au venit la Frankfurt să-i susțină la meciul împotriva Slovaciei.

Tricolorii s-au întâlnit cu suporterii români, înainte de meciul cu Slovacia

„Tricolorii au ieşit preţ de câteva minute să se relaxeze la aer în preajma hotelului şi au interacţionat cu suporterii români veniţi să îi încurajeze înaintea meciului cu Slovacia! Mereu împreună!”, anunţă FRF.

Jucători precum Nicușor Stanciu sau Marius Marin au făcut selfie-uri cu suporterii. Alții au fost surprinși dând autografe, sau zâmbind în fața fanilor.

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de meciul România-Slovacia

„Suntem în faţa unui moment istoric pentru echipa naţională, un moment special. În faţa celui mai frumos moment al carierelor noastre. Suntem pregătiţi să primim acest moment cu bucurie, entuziasm, echilibru dar şi cu mare responsabilitate.

Această echipă are o identitate, oamenii încep să o înveţe. După calificarea care a venit, după mult timp, unul dintre cele mai mari câştiguri este că ne-au regăsit spiritul şi ne-am recâştigat demnitatea. Iar aceste lucruri au fost observate rapid de suporterii echipei naţionale. Sunt lucruri pe care le-am câştigat, trebuie să persiste în timp, indiferent ce se va întâmpla. Trebuie să învăţăm să ţinem de lucrurile bune.

Pregătiţi-vă! Drumul continuă. (N.r. Ce făceai în vara anului 2000) Trăiam cu sufletul la gură, la mine în familie echipa naţională reprezintă enorm. Am crescut cu asta. Trăiam cu entuziasm fiecare moment, acum dacă sunt aici, sunt în fruntea responsabilităţii, toate resursele mele le pun pentru acest pas, ieşirea din grupe, aşa cum ne-am propus.

(N.r. Despre Slovacia) Slovacia reprezintă una dintre cele mai bine organizate echipe de la acest turneu final, îmi asum ce spun. Are un antrenor care are o şcoală solidă în spate, îl respect şi îl apreciez. Echipa e foarte echilibrată, matură, cu experienţă, ştie ce înseamnă un turneu final. Are şi o zi în plus faţă de noi, dar mâine nu mai e vorba de oboseală, de presiune, e vorba doar de inima mare a naţionalei care trebuie să bată cu tărie. Nu vedem alt scenariu.

Am mare încredere în potenţialul băieţilor noştri. Poate nu am fost mereu atât de competitivi pentru astfel de competiţii. Belgia este nu întâmplător o forţă mondială, ne-a pus în dificultate, dar cu puţină şansă, în mod special în prima repriză, puteam să obţinem mai mult”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă, potrivit as.ro.