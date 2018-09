George Weah, președintele jucător! Legenda lui AC Milan a revenit pe teren. La 51 de ani a jucat 79 de minute într-un meci special

Meciul a fost organizat de Federația din Liberia cu scopul de a retrage definitiv tricoul cu numărul 14, cel pe care George Weah la purtat la națională. În acest meci, fostul star de la AC Milan a purtat pentru ultima oară acest tricou.

George Weah, deși la o vârstă avansată și la un gabarit destul de ”depășit”, a rezistat 79 de minute pe teren, timp în care a fost în centrul unor faze promițătoare de atac ale Liberiei.

President George Weah of Liberia at age 51 🇱🇷 takes a free kick and tries a few trick on @NGSuperEagles defence. You are never too old to fulfil a dream.😂😂😂 pic.twitter.com/oXqOEBfsgi