Gheorghe Hagi: Aurul României sunt jucătorii tineri. Cred că v-aţi convins de calitatea lui Coman, şi voi şi patronul Stelei

“N-a fost uşor, o echipă foarte bună a Angliei, cu multă personalitate… Dar ai noştri s-au sacrificat, au alergat, s-a dovedit că au calitate foarte mare individual. Sunt fericit. Coman acum e bun? Trebuie să aveţi răbdare şi totul o să vină, totul se construieşte. Ca orice suporter am trăit meciul. Sunt suporter, am avut momente în care am suferit mult şi momente în care a sosit fericirea. Văd că nu e prea mare diferenţă între jucătorii englezi şi cei români. Trebuie să fim mai încrezători că putem să devenim cei mai buni. Să se odihnească, să fie liniştiţi. Ei cu şansă pot să ajungă acolo sus. Dacă ieşam noi campioni nu mai era loc de nimic. Ei probabi sunt motivaţi să ne depăşească. Un succes mare se creează cu mici detalii. În momentele cheie ies în evidenţă anumite lucruri, ca în seara asta. Jucători care au făcut diferenţa, bara, Radu a scos o minge fabuloasă, calitatea lui Coman pe care o ştiam, cred că v-aţi convins şi voi şi patronul Stelei. Ce penalti a scos.. E fabulous. Are calitate”, a spus Hagi.