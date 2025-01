(P) Champions League revine în forță: PSG - Manchester City se joacă în prima rundă din 2025

PSG - Manchester City este cel mai tare duel programat în etapa a 7-a din faza grupelor Champions League. Confruntarea va avea loc miercuri, 22 ianuarie, de la ora 22:00.

PSG - Manchester City este cel mai tare duel programat în etapa a 7-a din faza grupelor Champions League. Confruntarea va avea loc miercuri, 22 ianuarie, de la ora 22:00. Ambele echipe sunt obligate să câștige, iar orice alt rezultat ar fi considerat negativ.

Champions League revine în forță: PSG - Manchester City se joacă în prima rundă din 2025

Cele două echipe au avut evoluții slabe în Champions League și suferă în clasament. Manchester City este abia pe locul 22, cu 8 puncte acumulate în primele șase etape. Ba mai mult, are o serie de trei meciuri la rând fără victorie. De partea cealaltă, PSG stă și mai slab și este pe locul 25, cu 7 puncte.

Având în vedere că primele opt clasate se califică direct în optimi, cele două echipe au șanse mici să mai prindă un astfel de loc. Distanța dintre City și locul 8 este de 5 puncte, iar cea dintre PSG și aceeași poziție de 6 puncte. În aceste condiții, echipele s-ar putea vedea nevoite să joace în play-off-ul pentru optimi.

Cele două echipe s-au obișnuit să se întâlnească în Champions League. Ba chiar, în 2021, s-au duelat de patru ori într-un singur an. De trei ori învingători au ieșit englezii, iar PSG a câștigat o singură dată. Ce-i drept, atunci City a fost cea care a eliminat-o pe PSG în semifinalele competiției.

Francezii au câștigat 8 meciuri contra echipelor din Anglia, au remizat de 9 ori și au pierdut de 13 ori. Pe teren propriu s-au impus de 5 ori, au terminat la egalitate de 5 ori și au pierdut de 4 ori. De fapt, în etapa a 2-a din Champions League, PSG a pierdut cu 2-0 contra lui Arsenal. Are, în total, trei înfrângeri în ultimele patru confruntări împotriva echipelor din Anglia.

De partea cealaltă, Manchester City a câștigat 7 meciuri contra echipelor din Franța, a remizat de 3 ori și a pierdut de 4 ori. În deplasare a obținut 2 victorii, a remizat de 2 ori și a pierdut de 2 ori. Ultimele patru meciuri contra echipelor din Franța au avut însă aceeași adversară: PSG.

City a câștigat 20 din ultimele 37 de meciuri disputate în deplasare. În plus, formația lui Pep Guardiola, care pare să fi depășit forma de coșmar din campionat, a ajuns în fazele eliminatorii din Champions League de fiecare dată în ultimele 11 sezoane.

Luis Enrique și Pep Guardiola se cunosc bine

Va fi un meci special și pentru antrenorii celor două echipe. Luis Enrique și Pep Guardiola au fost colegi la FC Barcelona, unde au disputat împreună 127 de meciuri între 1996 și 2001. De asemenea, au fost colegi la naționala Spaniei în 26 de partide. Au fost amândoi în lotul Spaniei care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1992, găzduite de Barcelona. Ca antrenori s-au întâlnit de patru ori și fiecare are câte două victorii.

Mai mulți jucători au fost colegi înainte să fie adversari în această confruntare. Achraf Hakimi și Manuel Akanji au jucat împreună la Dortmund între 2018 și 2020. De asemenea, Désiré Doué și Jérémy Doku au fost colegi la Rennes în sezonul 2022/2023. În aceeași situație se află și Lucas Hernandez și Rodri, care au împărțit vestiarul lui Atletico Madrid în sezonul 2018/2019. Marco Asensio și Mateo Kovačić au jucat împreună la Real Madrid între 2016 și 2018, iar Nuno Mendes și Matheus Nunes la Sporting Lisabona în sezonul 2020/2021.

Cum văd casele de pariuri duelul PSG - Manchester City

Conform cotelor afișate pe site-urile de pariuri sportive, meciul dintre PSG și Manchester City poate fi descris într-un singur cuvânt: echilibru. PSG are 2.45 să câștige, egalul are 3.60, iar victoria lui Manchester City are 2.75. În ceea ce privește pariurile pe goluri, este de așteptat un meci cu reușite multe. Selecția peste 2.5 goluri are cota 1.60, iar cea sub 2.5 goluri are cota 2.30.

Programul meciurilor:

Marți, 21 ianuarie:

19:45: Atalanta - Sturm Graz

19:45: Monaco - Aston Villa

22:00: Atletico Madrid - Leverkusen

22:00: Benfica - Barcelona

22:00: Bologna - Dortmund

22:00: Club Brugge - Juventus

22:00: Liverpool - Lille

22:00: Slovan Bratislava - Stuttgart

22:00: Steaua Roșie Belgrad - PSV

Miercuri, 22 ianuarie:

19:45: RB Leipzig - Sporting

19:45: Șahtior - Brest

22:00: AC Milan - Girona

22:00: Arsenal - Dinamo Zagreb

22:00: Celtic - Young Boys

22:00: Feyenoord - Bayern

22:00: PSG - Manchester City

22:00: Real Madrid - Salzburg

22:00: Sparta Praga - Inter

