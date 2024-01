Așa tată, așa fiu! Rafael Nadal radiază de fericire în timp ce îi dăruiește fiului său. Rafa Junior a fost surprins cu o rachetă de tenis în miniatură, iar imaginile cu sportivul în postură de tată au topit inimile fanilor.

Legenda turneelor de Mare Șlem, Rafael Nadal, a fost fotografiat petrecând timp de calitate alături de fiul și de tatăl său, într-un parc din Brisbane. Sportivul s-a bucurat de ultimele clipe în Autralia, înainte de a zbura înapoi în Spania pentru a primi îngrijiri medicale din cauza accidentării care i-a dat peste cap mult așteptata revenire de la Australian Open.

Imagini înduioșătoare cu fiul lui Rafael Nadal, cu racheta în mână. Dovada că așchia nu sare departe de trunchi

Rafael Nadal, de 22 de ori câștigător de Grand Slam, s-a accidentat la șold în timpul jocului pe care l-a pierdut în fața australianului Jordan Thompson la Brisbane International săptămâna trecută. Incidentul nefericit l-a obligat să se întoarcă acasă, în Spania, în loc să încerce să câștige al treilea titlu pe Melbourne Park, relatează dailymail.co.uk.

Jucătorul de tenis, în vârstă de 37 de ani, a declarat inițial că va pleca la Melbourne și se va odihni înainte de Australian Open, dar investigațiile au arătat că a suferit o micro ruptură la același șold care l-a ținut pe bară timp de aproape un an.

Cu toate acestea, el a fost protagonistul unor imagini adorabile în care apare alături de fiul său. Fostul număr 1 mondial a fost fotografiat împreună cu Rafael Junior, de doar un an și tatăl lui, Sebastian.

În imaginile surprinse, micuțul Rafa apare ținând în mână o mini rachetă de tenis albă, potrivită pentru mărimea lui, în timp ce este ținut în brațe de tatăl lui.

Rafael Junior s-a născut în octombrie 2022, iar sportivul a vorbit recent despre impactul pe care primul său copil l-a avut asupra vieții lui, dar și asupra jocului său.

„La primul turneu în care am jucat, în calitate de tată, dar fără să am copilul alături, am pierdut în primul tur. La al doilea eveniment, unde am călătorit cu copilul, am ieșit în faza grupelor. Într-un final, am câștigat ultimul meci, dar trebuie să continui să mă îmbunătățesc, nu?', a spus el.

„Avem ceva ajutor. Nu este nicio problemă. Doar că trebuie să-mi organizez puțin viața, așa cum trebuie să facă oricine atunci când are un bebeluș în viața sa”, a mai adăugat Nadal.

Cea mai recentă accidentare a superstarului din tenis i-a făcut pe mulți fani să se teamă că nu va mai apărea la Australian Open, iar Mats Wilander crede că aceasta ar putea fi chiar momentul cheie care va duce la retragerea legendarului jocător.