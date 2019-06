Ionuț Nedelcearu, prima reacție după calificare: „Am luptat extrem de mult şi ne-a ieşit”

Ionuţ Nedelcearu, prima reacție după meciul cu Anglia. Fundaşul a declarat că a ştiut că România se va califica în semifinalele Campionatului European de tineret după victoria cu Anglia.

„Ştiam că doar prin muncă putem reuşi o calificare, ştiam ce adversari întâlnim. Am luptat extrem de mult şi ne-a ieşit. Ne-am făcut un ultim meci mai uşor. Momentul cheie a fost meciul cu Anglia, când pe final am reuşit să câştigăm, atunci am ştiut că mergem mai departe. Suntem tineri, avem timp să ne revenim, nu mai simţim oboseala. Nu ne-am gândit la Germania, vrem să ne bucurăm de calificare şi de mâine dimineaţă începem să ne gândim la Germania. Sperăm să ajungem în ultimul act", a declarat Nedelcearu, la TVR.

România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.

În semifinale, joi, România va întâlni Germania, deţinătoarea trofeului, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia.

România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964. Acum, România va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.

