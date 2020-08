Jonathan Isaac, primul baschetbalist din NBA care refuză să îngenuncheze în timpul intonării imnului naţional

"Este o decizie personală. Ne sprijinim unul pe altul în acest sens. Şi dacă băieţii nu sunt confortabili îngenunchind şi vor să rămână în picioare, nimeni nu are o problemă cu asta. Eu îl susţin. Colegii săi îl susţin. Organizaţia îl susţine. Asta face parte din a trăi în ţara noastră", a spus antrenorul echipei Orlando Magic, Steve Clifford.

Explicând decizia sa de a rămâne în picioare, Popovich, care, la fel ca Hammon, a purtat un tricou Black Lives Matter, a spus: "Prefer să păstrez asta pentru mine. Toată lumea trebuie să ia o decizie personală. Liga a fost extraordinară în acest sens. Fiecare are libertatea de a reacţiona în orice mod doreşte. Oricare sunt motivele mele, am reacţionat aşa cum am vrut."

Sursa: News.ro