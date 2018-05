VIDEO: Karius nu mai e singur! Gafeurul lui Liverpool, imitat în meciul SUA - Bolivia. Incredibil ce a putut face portarul oaspeților în același minut 51!

La câteva zile după meciul de la Kiev, în ”onoarea” lui Karius, un portar din Bolivia a decis că e timpul să apară în prim-plan și să-l imite pe neamț. Incredibil, dar adevărat, intenționat sau nu, gafa s-a produs tot în minutul 51!!!

SUA a învins Bolivia, scor 3-0, într-un amical disputat acum două zile în Pennsylvania. Golul care a atras atenția a venit în minutul 51. Josh Sargent s-a simțit, pentru câteva clipe, Karim Benzema. A primit o minge cadou din partea portarului Carlos Lampe și nu a ezitat să facă 2-0.

In honour of Karius pass to Benzema for Real Madrid's opener in the #UCLfinal, Bolivia's Carlos Lampe decided he'd gift the USA a second goal.



