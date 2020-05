Kim Clijsters îşi va continua cariera, chiar dacă nu se va mai juca tenis în acest an

"Voi continua, chiar dacă nu mai jucăm anul acesta. Mi-au lipsit prea mult emoţiile competiţiei şi nu am reuşit să joc decât două turnee", a declarat Clijsters.

Sportiva a rămas în SUA după ce sezonul a fost întrerupt, chiar înainte de începerea turneului de la Indian Wells, în martie.

"Urma să joc turneul Indian Wells. Cum acesta a fost anulat, ne-am întors în casa noastră din New Jersey. Am mers cu bicicleta, am alergat, am improvizat un teren de tenis cu scaune... Am fost alături de copiii mei, inclusiv Jack (n.r. - în vârstă de 6 ani) care întreba pe toată lumea: <Ai corona?> Este pacat, dar nu putem face nimic. Când am auzit că şcolile urmau să se redeschidă în Belgia şi ştiind că vom fi în carantină timp de două săptămâni, ne-am spus că ne putem întoarce", a afirmat ea.

După ce a câştigat un grand slam, la US Open, în 2005, Clijsters s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. Ea a revenit pe teren, în 2009, şi a mai câştigat trei grand slam-uri, de două ori la US Open şi o dată Australian Open, înainte de a se retrage din nou, în 2012.