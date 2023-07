Larisa Iordache a vorbit despre mama sa, la doi ani de la moartea acesteia. Cum a încercat să treacă peste pierderea dureroasă

Gimnasta a vorbit într-un interviu emoționant despre relația pe care o are cu sportivul Cristian Chiriță, dar și despre perioada imediat următoare morții mamei sale. Iată ce detalii a oferit Larisa Iordache!

Larisa Iordache a oferit un interviu exclusiv pentru Cancan, în care a dezvăluit că nu exclude posibilitatea de a deveni mamă în viitor. Iar pentru că nu își poate uita mama și povețile pe care le-a învățat de la ea, medaliata olimpic a dat de înțeles că intenționează să își educe copiii după „credința” acesteia.

Ce a spus Larisa Iordache despre căsătorie și un viitor copil

Întrebată dacă i-ar plăcea ca iubitul ei să se pună în genunchi și să îi ofere inelul, Larisa Iordache a recunoscut că își dorește, însă nu se grăbesc să facă acest pas:

„Oricărei femei cred că i-ar plăcea acest lucru, dar nu ne grăbim. Orice femeie își dorește inelul, ne dorim, îl așteptăm, dar nu ne grăbim, pentru că nu avem de ce să ne grăbim. Timpul trece, ne cunoaștem din ce în ce mai mult și cred că funcționează foarte bine. Simțim amândoi că o să meargă lucrurile spre bine și ne dorim să facem chestii împreună, asta cred că e cel mai fain într-o relație.”, a mărturisit Larisa Iordache pentru Cancan.

Când a fost întrebată dacă și-ar dori un copil care să îi calce pe urme, gimnasta a ținut să răspundă amintind de o vorbă pe care o rostea mama ei în copilărie:

„Cred că o să mergem tot pe nișa asta de a fi sportiv, însă nu o să forțăm cu absolut nimic. Eu știu vorba aia a mamei, Dumnezeu s-o ierte, decât să stea copilul să bată mingea în fața blocului degeaba, mai bine o bate cu folos. Și o să încercăm să mergem pe sport, o să-l împingem spre ceea ce o să-i placă, dar n-o să-l forțăm niciodată. Trebuie să-l lași pe el să-și dezvolte creativitatea și abilitățile motrice în modul lui. E foarte important ca un copil să fie susținut.”, a răspuns gimnasta pentru sursa citată mai sus.

Întrebată și ce fel de părinte crede că va fi, Larisa Iordache a dat de înțeles că ar fi o mamă strictă:

„Nu, niciodată. Probabil o să fiu mai strictă, dar Cristian completează din partea cealaltă, că el e mai chill. Bărbații așa sunt în general.”

Larisa Iordache a dezvăluit că a încercat să se izoleze după moartea mamei sale

Larisa Iordache a dezvăluit că a preferat să se izoleze după pierderea mamei sale, pentru a nu-și împovăra partenerul:

„Am încercat să am o perioadă de timp de opt luni de zile, singură, în care am încercat să trăiesc toate sentimentele pentru a mă obișnui și a mă adapta eu, pentru a nu intra în viața cuiva cu problemele mele, să îl încarc pe el. Nu este corect, fiecare dintre noi avem problemele noastre și atunci când un om intră într-o relație trebuie să-și păstreze problemele pentru el, să discute despre ele, dar cu calm. Pentru că în momentul în care tu pui problemele tale asupra persoanei respective, îl încarci pe el prea mult și atunci lucrurile nu mai funcționează așa cum ar trebui. Și atunci, eu am încercat în timpul acela să mă găsesc pe mine, să îmi găsesc abilitatea de a sta calmă și de a rezolva problemele în modul meu. Categoric, în momentul în care am decis să intru într-o relație cu Cristian, și el la fel, am fost amândoi capabili să vorbim foarte deschis de la început. Asta, pe noi, ne-a ajutat foarte mult.”, a mai spus Larisa Iordache pentru Cancan.

