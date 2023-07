Larisa Iordache și noul ei iubit, Cristian Chiriță, trăiesc o frumoasă poveste de iubire de câteva luni. Iată ce a spus fosta campioană la gimnastică despre o eventuală nuntă!

Ce spune Larisa Iordache despre nunta cu iubitul ei, Cristian Chiriță. La ce renunță sportiva: „Nu are rost” | Instagram / Antena 1

Fosta concurentă de la America Express și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr sportiv, și el campion la tenisul de masă.

Citește și: Larisa Iordache, într-o rochie extrem de scurtă, în brațele iubitului său. Cât de bine arată gimnasta într-o ipostază elegantă

Larisa Iordache a vorbit despre pasul cel mare în relația ei. Ce spune despre nunta cu Cristian Chiriță

Fosta gimnastă a povestit, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, că nici ea și nici iubitul ei nu se gândesc să treacă la nivelul următor în relația lor, adică să ajungă în fața altarului. Momentan, au alte priorități, iar când va fi să vină momentul, se va întâmpla la timpul potrivit, notează Spynews.

„Noi nu prea vorbim așa de planuri, mai mult presa, este nerăbdătoare să ne vadă în această ipostază. Toate la rândul lor pentru că eu nu mă grăbesc niciunde și nici el. Consider că lucrurile care vin lin, curat și de la sine înțeles, lucrurile merg foarte bine”, a spus Larisa Iordache la Antena Stars.

Mai mult, fosta concurentă de la America Express spune că a văzut atât de multe nunți la care a participat, ca invitată, și a observat „câtă bătaie de cap există în spatele pregătirirlor”. Momentan, cei doi nu vor să treacă prin același stres, însă dacă ar fi cazul, fosta gimnastă și-ar dori să aibă un eveniment restrâns, cu oamenii pe care îi iubește.

„Având în vedere că a început sezonul nunților și am fost la câteva până acum, văzut câtă bătaie de cap există în spatele unei nunți. Consider că prea multă bătaie de cap nu are rost, la momentul ăsta. Cred că e bine să faci ceva micuț, drăguț, eu așa văd. Ceva mic, draguț cu oamenii care te iubesc necondiționat, care au fost alături de tine în momentele dificile și în momentele în care ai câștigat”, a mai spus Larisa Iordache, la Antena Stars.

Citește și: Larisa Iordache și noul ei iubit s-au pozat în cea mai romantică ipostază de până acum, pe Instagram. Cum au apărut sărutându-se

Într-un alt interviu, acordat pentru Ego, Larisa Iordache a recunoscut că se simte un om liniștit și fericit, iar asta pentru că a găsit un partener pe placul ei.

„Sunt bine, sunt fericită, sunt liniștită. Este alături de mine, este exact ceea ce căutam. Este un om foarte bun, este un om pe placul meu. Îmi place că ne susținem reciproc și comunicăm foarte bine. Asta contează atât pentru mine, cât și pentru el.

Ne este mult mai ușor să trecem prin viață, cred că asta ajută foarte mult într-o relație, trebuie să susții persoana de lângă tine, să o accepți așa cum este. Desigur, în momentul în care nu îți place ceva, să îi spui.

Noi asta am discutat de la început și funcționează foarte bine. Nu ne ascundem, asta nu înțelege lumea. Chiar dacă nu am dat detalii și nu am spus cine este, nu ne ascundem absolut deloc, ne comportăm ca doi oameni normali. Mergem în locuri ca un cuplu, așa cum suntem”, a declarat Larisa Iordache pentru Ego.ro.

Conform Prosport, Cristian Chiriță este din Republica Moldova și reprezintă România în competițiile internaționale de tenis de masă, încă din 2015. Mai mult de atât, Chiriță este multiplu campion național în proba de dublu la Juniori, Tineret și Seniori, multiplu campion la Top 12 Juniori și Seniori. La momentul actual, el activează la CSM Constanța.