Leonardo DiCaprio, Selena Gomez şi prinţul Harry, printre vedetele care s-au înghesuit să îl vadă pe Messi la Inter Miami

Leonardo DiCaprio, Selena Gomez şi prinţul Harry au fost doar o parte din vedetele care au mers pe stadionul BMO, ca să îl vadă pe fotbalistul argentinian în partida dintre LAFC şi Inter Miami.

Leo Messi a jucat pentru prima dată în Los Angeles, de când e la Inter Miami. Aşa cum era de aşteptat, lista VIP-urilor prezente să vadă partida chiar de pe stadion a fost una cu adevărat copleşitoare, scrie USA Today.

Peste 30 de staruri de la Hollywood, înregistrate pe lista oficială

Potrivit publicaţiilor de peste Ocean, mai bine de 30 de celebrităţi au fost înregistrate pe lista oficială la această partidă, printre care baschetbaliştii LeBron James şi James Harden, fostul baschetbalist Magic Johnson, actorii Gerard Butler, Owen Wilson, Will Ferrell şi Leonardo Di Caprio, cântăreaţa Selena Gomez, grupul rock Rage Against The Machine şi Prinţul Harry și Megan Markle.

Starul argentinian a avut o ocazie mare de gol, singur cu portarul în careu, dar goalkeeper-ul lui LA FC, John McCharthy, a reușit să respingă in extremis, spre surprinderea tuturor.

Deşi a ratat singur cu portarul, starul argentinian a făcut unul dintre cele mai bune meciuri pentru noua sa echipă, de la sosirea în Statele Unite. Echipa sa a plecat triumfătoarea acasă după ce s-a impus cu 3-1 în faţa echipei locale Los Angeles FC, golgheterul argentinian fiind pasator la două dintre reuşitele oaspeţilor.

Presa din America susţine că americanii sunt înnebuniţi după Messi şi asta pentru că De la sosirea lui, Inter Miami şi-a schimbat complet faţa, reuşind 11 meciuri consecutive fără înfrângere şi 10 victorii în toate competiţiile.