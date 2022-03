LIVE Gala iFight Heroes: Rene Wollinger vs Ion Pascu se vede de la 19:30 pe AntenaPlay şi de la 23:00 la Antena 1

Va fi show total în Sala Polivalentă din Bucureşti, acolo unde „Bombardierul” Pascu e pregătit să ridice publicul în picioare şi să dea de pământ cu adversarul său, în direct la AntenaPlay. Ion Pascu a recunoscut că va avea emoţii din pricina fanilor.

LIVE iFight Heroes: „Bombardierul” Pascu vs. „Gladiatorul” Wollinger se vede pe AntenaPlay și la Antena 1

„Eu acum am emoţii. Nu am mai avut spectatori de ceva timp şi contează. Mă gândesc că iar o să am sentimentele astea, când publicul te aclamă… ai nişte stări. Mă bucură treaba asta!

Când lupţi fără spectatori e ca la antrenament. În momentul în care lupţi într-o sală e altceva, publicul îţi dă starea asta. Până la urmă show-ul e făcut pentru oameni„, a spus „Bombardierul” Pascu la AS.ro LIVE.

Gala iFight Heroes este azi, 18 martie 2022, pe AntenaPlay, de la ora 19:30, și pe Antena 1, de la 23:00. iFight Heroes va fi LIVE TEXT pe AS.ro.

Gala iFight Heroes „Bătaie în Bucureşti”. Cine se luptă în direct la AntenaPlay şi la Antena 1

iFight Heroes anunţă în spectacol total în cuşca „gladiatorilor”. 11 lupte tari vor ridica publicul în picioare la Sala Polivalentă.

Pe lângă înfruntarea vedetă, dintre Bombardierul” Ion Pascu şi „Gladiatorul” austriac Rene Wollinger, fanii se pot delecta cu alte 10 lupte. Mineru Junior Pîrtea va lupta împotriva lui Ionuţ Broştic. Minerul Pîrtea va avea un fan de lux: Alex Velea. Omul lui McGregor, Lee Hammond, va lupta că Bogdan Blăjan.

Luptele de la iFight Heroes

1. Rene Wollinger vs Ion Pascu

2. Bogdan Blăjan vs Lee Hammond

3. Ionuț Broștic vs Florin Pîrtea

4. Alexandru Balaur vs Cian Cowley Irlanda

5. Florin Strugariu vs Mihai Iorga

6. Alin Spiridon vs Sorin Gogu

7. Robert Țiprigan vs Robert Constantin

8. Denis Crețu vs Lucian Dragomir

9. Laurențiu Barbu vs Radu Zarioiu

10. Marian Matei vs Viorel Ioniță

11. Costin Buhnă vs Iska Ismailov

