David Popovici s-a întors în bazinul de înot. Imaginile de la antrenament publicate de campionul olimpic au atras atenția fanilor

David Popovici a revenit la antrenamentul de înot, după o pauză binemeritată! Campionul a publicat mai multe imagini realizate la bazin.

David Popovici s-a întors în bazinul de înot și a anunțat acest lucru prin publicarea unor fotografii cu el la antrenamente: „Back in business”, a scris campionul în dreptul imaginilor în care apare lângă bazin, în bazin și la masaj. În 2025 au loc Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, iar sportivul nostru cu siguranță se va număra pintre participanți.

David Popovici s-a întors în bazin

David Popovici vine după o scurtă perioadă în care a avut parte de relaxare și odihnă. Campionul olimpic a petrecut timp cu familia, iubita și prietenii, dar s-a concentrat și pe acte de caritate când a lipsit de la antrenamente.

După Jocurile Olimpice de la Paris, de unde a plecat cu 2 medalii, aur la 200 m liber și bronz la 100 m liber, David Popovici se implică în proiecte prin care reușește să facă bine în societatea românească. Recent, David Popovici a participat la o campanie prin care s-au strâns bani pentru ca 11 copii cu nevoi speciale să aibă o casă.

„David Popovici a terminat cea mai frumoasă cursă de anul acesta, demnă de cea mai prețioasă medalie. 𝑀𝑖-𝑒 𝑗𝑒𝑛𝑎̆, 𝑑𝑜𝑎𝑟 𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑛𝑜𝑡. 𝑇𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑎𝑐 𝑠̦𝑖 𝑓𝑎𝑝𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑛𝑒. 𝐷𝑎𝑐𝑎̆ 𝑎𝑠̦ 𝑡̦𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑠̦𝑒𝑠𝑐, 𝑎𝑟 𝑓𝑖 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑜𝑖𝑠𝑡. Asta ne spunea David acum câteva zile. Iar tu i-ai fost alături pe podiumul Campionilor la BINE. Peste 7.200 de donații. 160.000 de euro în 10 zile. Toți vor fi fundația căsuței celor 11 copii cu nevoi speciale severe”, au transmis reprezentanții Hope and Homes for Children, care l-au avut ca aliat de nădejde în proiecul lor pe David Popovici, dublu campion mondial și cvadruplu campion european.

Ce spune David Popovici despre iubita lui: „Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul”

David Popovici și Taisia Nițuleasa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care a început din perioada liceului. Cei doi se bucură de o chimie incredibilă, se înțeleg și se susțin reciproc. Chiar dacă la început fata a întâmpinat dificultăți în înțelegerea programului aglomerat al lui David, aceasta a găsit o cale prin care a învățat să-l ajute și să-l susțină.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă ajute, să mă susțină în treaba asta. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile fie în cantonament sau în deplasări pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea și am mare noroc pentru că pur și simplu înțelege. E nevoie doar să înțeleagă asta li deja mă face să mă simt mai bine, mă face să mă bucur de ceea ce fac mai ușor ca să nu mă simt vinovat”, a povestit David Popovici într-un podcast.