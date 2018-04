LIVE TEXT Alegeri FRF. Răzvan Burleanu câștigă un nou mandat la Federația Română de Fotbal, după o victorie categorică împotriva lui Ionuț Lupescu

Alegeri FRF. Astăzi, 18 aprilie, de la ora 11:00, fotbalul românesc își va alege noul conducător pentru următorii 4 ani. Cinci persoane şi-au depus dosarele pentru tronul FRF: Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş, Ilie Drăgan și Sorin Răducanu, însă doar primii 4 au intrat în așa zisa ”finală”, dosarul ultimului fiind respins.

Alegeri FRF. Update 16:50: RĂZVAN BURLEANU A FOST REALES PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE FOTBAL! Actualul președinte al FRF a obținut 168 de voturi. El a fost urmat de Ionuț Lupescu 78 de voturi, Marcel Pușcaș 8 voturi și Ilie Drăgan 0 voturi.

Alegeri FRF. UPDATE 16:25. Votul celor 254 de membri afiliați s-a încheiat. Urmează numărătoarea comisiei de validare. Pentru a câștiga din turul I, un candidat trebuie să obțină 128 de voturi.

Alegeri FRF. UPDATE 15:00: Discursurile celor 4 candidați au luat sfârșit, iar acum se fac ultimele proceduri înainte de a începe votul care poate decide, încă din primul tur, președintele FRF.

Iată de unde vin voturile:

Liga 3 - 66 voturi (25,9% din total)

Copii si juniori - 61 voturi (23,9%)

Asociatii Judetene de Fotbal - 42 voturi (16,5%)

Fotbal Feminin - 29 voturi (11,4%)

Futsal - 25 voturi (9,8%)

Liga 2 - 18 voturi (7%)

Liga 1 - 14 voturi (5,5%)

Alegeri FRF. UPDATE 14:50: Actualul președinte al FRF, Răzvan Burleanu, a încheiat seria expunerilor cu un discurs dur față de așa numită ”gașcă” ce poate pune mâna pe fotbalul românesc: ”Am dezvoltat proiecte pe care trebuie să le continuă. Gândiţi-vă câte s-au schimbat în aceşti 4 ani. Federaţia de astăzi este un managament al fotbalului, nu un colector de taxe. FRF a devenit un consilier adevărat.

Mircea Sandu nu a fost un simplu personaj. Sandu a fost un personaj pervers, care a tratat fotbalul ca pe propria feudă. Acum, alții încearcă să aducă ”Federația Română de Comisioane” la Casa Fotbalului. De la FRF au dispărut trepădușii care vă cereau comisioane! Au dispărut oamenii care vă tâlhăreau. Misiunea noastră este să corectăm erorile. Şpăgi în arbitraj, şpăgi la copii şi juniori şi străini de mâna a treia. Asta am găsit în urmă cu patru ani în fotbalul românesc​

Vrem ca fotbalul să se întoarcă în urmă cu 10 ani ? Vrem ca fotbalul că devină un LPF ? Federația trebuie să federeze. De-a lungul celor 4 ani sper că v-ați convins că nu facem parte din niciun grup de interese.

Alegeri FRF. UPDATE 14:30: Favoritul ”hârtiei” la șefia FRF, Ionuț Lupescu, a luat cuvântul și și-a expus obiectivele pentru fotbalul românesc: ”Am venit cu o poftă nebună de muncă şi împreună cu dvs să reuşim să redresăm fotbalul românesc. Cred în respect, seriozitate, dialog şi corectitudine. A venit momentul ca federaţia să lase draperiile larg deschise. Cred că trebuie să investim în copii şi juniori, să creăm modele şi să educăm antrenorii.

Valorile în care eu cred sunt respectul, seriozitatea, transparenţa, dialogul şi corectitudinea. Veţi avea în mine un preşedinte care nu va pune nimic mai presus de regulament şi lege. Programul meu are un singur lucru, performanţa. Este momentul să începem cu politica dezbinării şi să începem să construim. Fotbalul nu înseamnă numai echipa naţională.

Pe actualul președinte nu îl mai suține nimeni. Doar 10 la sută dintre români îl mai susțin. La începutul mandatului toată lumea era de partea lui. Nu a făcut performanțe, a reușit să jignească ziariștii, suporterii, patronii și conducătorii formațiilor. I-a jignit și pe cei de la UEFA.” a încheiat Lupescu

Pe actualul președinte nu îl mai suține nimeni. Doar 10 la sută dintre români îl mai susțin. La începutul mandatului toată lumea era de partea lui. Nu a făcut performanțe, a reușit să jignească ziariștii, suporterii, patronii și conducătorii formațiilor. I-a jignit și pe cei de la UEFA.

Alegeri FRF. UPDATE 14:11: Marcel Pușcaș l-a urmat pe Ilie Drăgan la pupitru: ”Cred că sunt singurul candidat care a fost președinte de club și a fost în postura voastră. Am antrenat în cupele europene și am fost sponsor la fotbalul feminin. Sunt singurul care nu are ingrediente în jur. Faceți un exercițiu de imaginație. Dezbrăcați candidații de orice și vedeți ce obțineți. Trebuie să obțineți competență și soluții.

Din discuţiile pe care le-am avut cu voi, am realizat care sunt marile probleme ale fotbalului românesc. Sunt singurul candidat care a fost în postura voastră: jucător, preşedinte de club şi antrenor. Dezbrăcaţi toţi candidaţii de haine, de discurs, Uitaţi-vă la competenţă”

Alegeri FRF. UPDATE 14:05: Cei 4 candidați la președinția FRF vor avea la dispoziţie câte 10 minute pentru a-şi prezenta programul. Primul care a luat cuvântul a fost ”outsiderul” Ilie Drăgan: ”Am plecat cu ultima șansă la președinția FRF, sunt încrezător. Ceea ce voi spune acum nu se află în program. Aș dori să le mulțumesc celor 5 cluburi care mi-au oferit șansă de a fi aici. Au parte de respectul meu, chiar dacă două dintre acestea și le-au retras ulterior. Bănuiesc că nu au făcut-o din proprie initiațivă.”

Alegeri FRF. UPDATE 12:55: Fără să susțină vreun candidat anume, fanii lui Dinamo au apărut la Casa Fotbalului cu celebra lor solicitare ”Vrem stadion fără pistă”. (foto: telekomsport.ro)

Alegeri FRF. UPDATE 12:47: 12.45 Şi Mircea Lucescu a venit la Casa Fotbalului. Cel mai tirat antrenor român îl susţine pe Lupescu.

Alegeri FRF. UPDATE 12:20: Răzvan Burleanu a ținut un discurs în fața alegătorilor în care și-a expus o parte din reușite: ”În cei 4 ani de mandat am adus noi sponsori. Facem toate eforturile pe toate fronturile pentru a aduce sponsori pe toate palierele. Am lucrat eficient, transparent, utilizând indicatori de performanţă. Suntem în grafic pe toate componentele. Nu mai suntem în perioada romantică a fotbalului, comunicarea e foarte importantă. Astăzi exişti în măsura în care munca ta este promovată. Trebuie să fii vizibil, să fii prezent. Am reuşit în 2017 o expunere fără precedent. Prin intermediul canalului FRF TV, lumea a aflat despre activitatea dvs. Aveţi un portofoliu de realizări de netăgăduit, nu ascultaţi cântecul sirenelor! Suntem mai buni împreună şi mergem mai departe pentru fotbal!".

Alegeri FRF. UPDATE ora 11:45: Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, lipseşte la Adunarea Generală de azi, la fel cum s-a întâmplat şi ieri, la Comitetul Executiv. Iorgulescu a plecat la o clinică medicală din străinătate pentru un consult la un medic ortoped.

Alegeri FRF. UPDATE ora 11:16: Reformele implementate de actuala conducere a Federației în ceea ce privește dezvoltarea fotbalului feminin a făcut ca Răzvan Burleanu să beneficieze de încrederea maximă din acest sector fotbalistic. Alin Cioban, președintele clubului de fotbal feminin Olimpia Cluj, a declarat, conform gsp.ro, că fotbalul feminin este alături de Răzvan Burleanu: "Noi vrem continuitate.Am remarcat că Lupescu și Pușcaș au avut o campanie foarte agresivă". Fotbalul feminin are 29 de voturi la aceste alegeri.

Alegeri FRF. UPDATE ora 11:10. Conform ultimelor informații, la Casa Fotbalului au ajuns, până la această oră, 254 dintre cei 255 de membri afiliați, adică 99,61% din total. Pentru a câștiga din turul I, un candidat trebuie să obțină 128 de voturi.

Alegeri FRF. UPDATE ora 11:00: Răzvan Burleanu şi Ionuţ Lupescu sunt marii favoriţi la șefia FRF în cadrul alegerilor de azi. Soarta lor depinde de opinia celor 255 de membri afiliaţi care își vor exercita azi dreptul la vot în Adunarea Generală a FRF. Cluburile din Liga 1 au numai 14 voturi la alegeri, deci nu pot înclina balanţa în favoarea unui candidat sau a altuia. Deciziile cu "greutate" vin din Liga 3, care deţine un sfert din totalul cluburilor cu drept de vot. La fel de multe voturi au şi echipele de copii şi juniori.

Iată cum se împart voturile, potrivit ediției tipărite a Gazetei Sporturilor:

Liga 3 - 66 voturi (25,9% din total)

Copii si juniori - 61 voturi (23,9%)

Asociatii Judetene de Fotbal - 42 voturi (16,5%)

Fotbal Feminin - 29 voturi (11,4%)

Futsal - 25 voturi (9,8%)

Liga 2 - 18 voturi (7%)

Liga 1 - 14 voturi (5,5%)

Alegeri FRF. UPDATE ora 10:50: Importanța alegerilor de la FRF este una cu acoperire internațională. În acest sens, la Casa Fotbalului sunt prezenţi patru reprezentanţi ai FIFA şi UEFA, pentru o bună desfăşurare a alegerilor.

Alegeri FRF. UPDATE ora 10:10: Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir oferă o declarație-șoc și spune că numai Ionuț Lupescu și Marcel Pușcaș au șanse să devină șefi la FRF: ”Burleanu nu are nicio șansă”, spune Mitică fost la Ligă. Oracolul de la Bălcești mai spune că actualul președinte al FRF a comis o eroare majoră în 2014, când l-a îndepărtat pe Pițurcă de la națională.

Alegeri FRF. UPDATE 8:48. Atacurile sub centură între cele două tabere au început încă de azi-noapte. Fostul arbitru internațional Cristi Balaj, actualmente președinte AJF Maramureș, și un susținător al lui Ionuț Lupescu, a făcut acuze dure înainte de alegerile de la Federația Română de Fotbal.

”Din câte am auzit, există riscul ca votanții să meargă să voteze în altă cameră. Pe traseu pot fi persoane care organizează alegerile și se pot întâmpla multe. Comisia de validare a voturilor este alcătuită din persoane numite de Secretarul General al FRF. Se pot întâmpla foarte multe, chiar să primești un buletin de vot gata ștampilat”, a spus Balaj la TV Digi Sport.

Alegeri FRF 2018, o finală Lupescu vs. Burleanu ? Lumea fotbalului, presa și casele de pariuri spun că ”meciul” de la Casa Fotbalului de azi se va disputa între reprezentantul ”Generației de Aur”, Ionuț Lupescu, și încă președintele FRF, Răzvan Burleanu. În acest ”război” în două persoane, Marcel Pușcaș este văzut ca un arbitru, în timp ce Ilie Drăgan nu prea contează.

Alegeri FRF. Cei doi posibili ”finaliști”, Ionuț Lupescu și Răzvan Burleanu, sunt încrezători că victoria le va aparține. Președintele în funcție al FRF spune că va continua să conducă Federaţia Română de Fotbal şi după 18 aprilie. ”Ceea ce mă face să fiu încrezător este că din 2014 peste 100 de membri afiliaţi mi-au dat votul lor. Deci şi acum mă bazez pe votul lor. Consider că, în proporţie covârşitoare, cei 257 de alegători sunt independenți. Nu am găsit în programul lui Lupescu o singură idee care să contribuie la dezvoltarea fotbalului românesc”, e încrezător Răzvan Burleanu.

De cealaltă parte, Ionuț Lupescu este convins că aceste alegeri FRF vor fi tranșate într-un singur tur, iar câștigătorul va fi el: ”Sunt sigur că vom câștiga alegerile din primul tur. Spun asta după discuțiile pe care le-am avut cu membrii votanți. Unii au fost mai timizi, alții au fost ofensivi. Unii m-au privit în ochi, alții nu. Eu sunt pesimist și zic că voi obține 65-70% din voturi. Colegii sunt mai optimiști”, spune ”Kaiserul”.

Alegeri FRF. În ciuda faptului că nu i se dau șanse, Marcel Pușcaș consideră că poate realiza surpriza: “Am atâtea voturi câte să mă facă să sper că mandatul lui Burleanu va fi primul şi ultimul”. Pușcaș se bazează pe lupta crâncenă dintre taberele Lupescu și Burleanu și mai spune că intrarea sa în turul II i-ar aduce lejer postura de câștigător.

Alegeri FRF în opinia bookmakerilor: Lupescu, în pole-position! De la aceste alegeri FRF nu puteau lipsi prognozele caselor de pariuri în ceea ce privește viitor șef de la Casa Fotbalului. Conform așteptărilor și a susținerilor de care dispun cei 4 candidați, bookmakerii consideră că doar primii 2 intrați în luptă, Răzvan Burleanu, actualul șef FRF, și Ionuț Lupescu, reprezentantul ”Generației de Aur”, au șanse reale.

Alegeri FRF. Ultimele mișcări de trupe din lumea sportivă, dar mai ales din cea politică, spun că Ionuț Lupescu ar avea prima șansă la câștigarea alegerilor. ”Kaiserul” are cote cuprinse între 1,45 și 1.50 pentru a conduce fotbalul românesc începând de mâine. Asta în condițiile în care plecase de la 1,70 acum 2 luni.Interesant este faptul că duminică, înaintea anunțului de susținere din partea liderului PSD, Ionuț Lupescu era cotat cu 1.70.

Alegeri FRF. În ceea ce-l privește pe Răzvan Burleanu, un încrezător într-un nou mandat la FRF, acesta are șansa a doua, cu o cote de 2.40-2,60. Al treilea în acest clasament al șanselor oferite de case de pariuri este Marcel Pușcaș. Cei care au încredere într-o minune mâine și speră că acesta îi va învinge pe Lupescu și Burleanu, pot prinde o cotă de 40!

Cine votează la aceste alegeri FRF. Sunt 255 de membri: toate echipele din Liga 1, Liga 2, Liga a 3-a, echipele de fotbal feminin, echipele de futsal, echipele cu activitate la copii și juniori și asociațiile județene de fotbal, 41 plus Bucureștiul.

Alegeri FRF. În timpul campaniei, Răzvan Burleanu şi Ionuţ Lupescu nu au ezitat să se atace. Cei doi s-au contrat dur în câteva rânduri, iar actualul preşedinte al FRF l-a acuzat, recent, pe fostul internaţional că nu şi-a prezentat demisia din cadrul UEFA şi că a minţit votanţii.

”Ionuţ Lupescu minte. V-a minţit când a fost în acest platou, i-a minţit pe toţi prietenii săi, i-a minţit pe toţi susţinătorii săi şi pe membrii federaţiei că şi-a dat demisia. Iar dovada o am aici (n.r. arată un document). Domnul Ionuţ Lupescu nu şi-a dat demisia de la UEFA, doar şi-a suspendat contractul de muncă în această perioadă de timp. Aveţi această dovadă din partea secretarului general UEFA, care clarifică acest lucru”, a spus Burleanu.

Ionuț Lupescu a reacționat rapid, după ce a fost acuzat de Răzvan Burleanu că a mințit. Fostul internaţional s-a apărat, spunând că a fost vorba de procedura organizației din Elveția.

”Oameni buni, asta este procedura în Elveția... Nu puteam să-mi pun demisia pe masă și să plec, pentru că trebuie să predau o grămadă de lucruri. Ca să nu implic în campanie UEFA, HR-ul a făcut 'unpaid leave', iar după alegeri trebuie să mă duc câteva zile să predau toate lucrurile", declara Ionuț Lupescu.

Remember alegeri FRF 2014! În urmă cu 4 ani, pe 5 martie 2014, Răzvan Burleanu a fost înscăunat președinte FRF după ce l-a învins în turul 2 pe Vasile Avram, 113-58. Cum a arătat atunci turul I de scrutin: Răzvan Burleanu a primit 72 de voturi, Vasile Avram 59 şi Chivorchian a primit 29. Sorin Răducanu nu a primit nici un vot, în timp ce 14 voturi au fost anulate.