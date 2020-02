Marega (FC Porto) a părăsit terenul din cauza rasismului publicului la meciul cu Vitoria Guimaraes

Marega a înscris golul de 2-1 în minutul 60. Fotbalistul s-a bucurat de succes arătând un scaun negru care fusese aruncat din tribună către el, astfel că a primit cartonaş galben. 11 minute mai târziu, afectat de scandările rasiste şi de ţipetele “de maimuţă” pe care le-a auzit din tribune, el a decis să părăsească terenul.

Colegii săi şi jucători ai echipei adverse au încercat fără succes să îl convingă să rămână pe teren. El a plecat la vestiare escortat de membri ai stafului tehnic al FC Porto. În minutul 71, în locul lui Marega a intrat pe teren Wilson Manafa.

Another day in football, another racism incident. Porto striker Marega walks off the pitch after Vitoria Guimarães fans racially abused him.



So sad to see stuff like this still happen, so many dumb people in this world. Disgusting.

