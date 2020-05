Messi: Sunt bine fizic, m-am menţinut în formă. Abia aştept meciurile

"Fizic sunt foarte bine. M-am antrenat acasă zilele acestea şi cred că m-a ajutat să rămân în formă. Izolarea a fost foarte grea, dar cu copiii şi cu Antonela am încercat să mă bucur de momentele petrecute împreună cu familia. Poate că această pauză ne va avantaja, dar să vedem dacă pot începe competiţiile. Antrenamentul este din nou primul pas, dar nu trebuie să fim prea încrezători şi trebuie să ne luăm în continuare toate măsurile de precauţie necesare şi să ne asumăm că trebuie să începem meciurile când va veni momentul, dar fără spectatori. Personal, abia aştept să revină competiţia. Ştim că va fi ciudat fără fani pe stadion şi cu problema cantonamentelor, chiar nu vrem să fim despărţiţi de familiile noastre. Va trebui să vedem cum va fi", a spus Messi pentru Sport şi Mundo Deportivo.

El s-a referit şi la posibilul transfer la Barcelona al comaptriotului său Lautaro Martinez de la Inter Molano: "Nu sunt sigur dacă au existat sau există negocieri în acest moment pentru el, nu am idee. Cred că am menţionat deja că Lautaro este un atacant impresionant, mai ales pentru că eu cred că este foarte complet: e puternic, driblează bine, poate înscrie, ştie să protejeze mingea... Dar, bine, va trebui să vedem ce se întâmplă cu el şi cu alte nume care au fost vehiculate".

În urmă cu mai mult timp, Messi a declarat că Barcelona ar putea să nu câştige Liga Campionilor, un punct de vedere pe care antrenorul Quique Setien nu l-a împărtăşit.

"Nu m-am îndoit niciodată de echipa pe care o avem şi nu am nicio îndoială că putem câştiga tot ce a mai rămas (n.r. - LaLiga şi Liga Campionilor), dar nu jucând în felul în care o facem. Acum, fiecare are propria părere şi este de respectat. A mea se bazează pe faptul că am fost suficient de norocos să joc în Liga Campionilor în fiecare an şi ştiu că nu este posibil să o câştigi jucând aşa cum o facem noi. Poate că Setien a înţeles greşit", a precizat Messi.