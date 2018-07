Mihaela Buzărnescu - Karolina Pliskova, turul III la Wimbledon 2018! Organizatorii au anunțat arena și ora meciului

Mihaela Buzărnescu - Karolina Pliskova, turul III la Wimbledon. Dacă la Paris a jucat cu Elina Svitolina și s-a impus în două seturi, producând un adevărat șoc al competiției (Svitolina era favorită 1 la pariuri), la Londra, Mihaela are o altă adversară de top: Karolina Pliskova (favorită 7).

Mihaela Buzărnescu - Karolina Pliskova, turul III la Wimbledon. Meciul Buzărnescu - Pliskova a fost programat pe Terenul 1, imediat după finalul duelului Kiki Bertens vs Venus Williams care începe la 15:00. Dacă totul decurge normal, meciul Mihaelei va începe în jurul orei 17:00.

FRIDAY'S ORDER OF PLAY (No.1 Court, from 13:00 BST)



Kiki Bertens vs Venus Williams

Karolina Pliskova vs Mihaela Buzarnescu

Dennis Novak vs Milos Raonic#Wimbledon