Mihaela Cambei a obținut medalia de argint la haltere, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Mihaela Cambei a reușit ieri să obțină medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 la proba de haltere.

Sportiva s-a antrenat timp de doi pentru a putea să participe la Jocurile Olimpice 2024 și să viseze la un premiu cu care întreaga țară să se mândrească.

Mihaela Cambei, medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Frumoasa sportivă a obținut medalia de argint la haltere, la categoria 49kg. Cu lacrimi în ochi și extrem de recunoscătoare pentru momentul de glorie, Mihaela Cambei a țipat de bucurie și a sărutat haltera, fiind extrem de mândră de reușita ei.

Citește și: Serena Williams, umilită la Paris. De ce i s-a refuzat accesul într-un restaurant cu stele Michelin: „Mereu există o prima dată”

Articolul continuă după reclamă

Astfel, sportiva a făcut mândră o țară întreagă de medlia ei de argint, iar toți cei care au urmărit-o au stat cu sufletul la gură și pumnii strânși până au văzut-o urcând pe podium pe treapta a doua.

Mihaela Cambei a reușit o performanță uluitoare după sute de ore de antrenamente, iar echipa ei este foarte mândră de ea.

Sportiva a declarat ulterior că abia îndrăznise să viseze că va lua medalia de bronz, dar nu se aștepta deloc să câștige argintul.

„Este concursul vieţii mele pentru care m-am antrenat doi ani de zile. La final am simţit că îmi rămâne mâna pe podium, pentru că am avut un cârcel foarte mare la mână, la gât şi deget, cotul mă durea foarte tare, dar am zis că ori la bal, ori la spital. Eu nu am stat să fac calculele, am vrut să îmi fac încercările.

Nu ştiu ce s-a întâmplat, care cum a ridicat. Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară, dar eu sunt mândră de ce am reuşit să aduc, pentru că este prima medalie olimpică din istorie la haltere feminin. Această medalie înseamnă absolut totul pentru mine, toată cariera mea de 11 ani. M-am luptat mult pentru ea şi cred că ăsta este visul oricărui sportiv. Eu sunt foarte mândră de ceea ce am obţinut”, a mai declarat Cambei pentru Hotnews.

Citește și: Nadia Comăneci, comentarii despre cum a pierdut România medalia de bronz la Jocurile Olimpice: „Am fost la arbitra-șefă...”

„Această medalie o dedic antrenorul lui meu, Valeriu Calancea, care m-a suportat în tot acest timp, părinţilor mei, lui Dumnezeu, care a fost alături de mine şi m-a scos sănătoasă din această competiţie şi întregului staff care a fost alături de mine. Am sărutat greutăţile la final pentru că au fost prietenoase cu mine şi ele m-au ajutat. Acest moment este fix aşa cum mi l-am imaginat şi medalia are fix aceeaşi culoare”, a precizat vicecampioana olimpică.

Citește și: Ce rentă viageră va încasa David Popovici, după ce se va retrage. Suma nu este deloc mică