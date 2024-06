Momentul inedit în care Denis Popescu s-a calificat în semifinale la CE de natație de la Belgrad, transmise în AntenaPLAY

Denis Popescu a fost în mijlocul unui moment inedit la Campionatele Europene de înot de la Belgrad, LIVE în AntenaPLAY. Înotătorul român a participat la o cursă de baraj la de 50 m fluture , pentru a se califica în semifinale. Aissia Claudia Prisecariu s-a calificat și ea în semifinale, la 200 m spate feminin

Campionatele Europene de natație de la Belgrad sunt transmise live în AntenaPLAY. În serii la 200 m spate feminin, Aissia Claudia Prisecariu s-a calificat cu al zecelea timp (2min13sec89/100) în semifinalele probei programate tot luni de la ora 19:55 (ora României), potrivit as.ro.

Denis Laurean Popescu s-a calificat în semifinalele probei de 50 m fluture de la CE de natație, prevăzute de la 19:30 (ora României), cu al 16-lea timp (23sec79/100). La final, atunci când s-a tras linie pentru a afla sportivii calificaţi în semifinale, Popescu s-a aflat la egalitate cu Tibor Tistan din Slovacia, care înregisrtase acelaşi timp.

Pentru a se face departajarea, cei doi au revenit în bazin la finalul sesiunii şi au luat startul într-o nouă cursă.

De data aceasta, Denis Popescu a obţinut un timp mult mai bun, de 23.48 de secunde, în timp ce slovacul Tistan a obţinut timpul de 23.76 de secunde.

Sportivii români care participă la Campionatele Europene de Nataţie de la Belgrad

David Popovici, vedeta României la Campionatele Europene de Nataţie, va intra în bazin marţi, atunci când se vor desfăşura seriile probei de 100 metri liber, proba sa preferată. Campionul român va mai participa şi la proba de 200 metri liber, dar şi la ştafetă 4×100 metri.

David Popovici (100 m liber, 200 m liber), Patrick Dinu (50 m liber, 100 m liber), Denis Popescu (50 m fluture, 100 m fluture, 50 m spate, 100 m spate), Mihai Gergely (50 m fluture, 100 m fluture, 200 m liber), George Rațiu (50 m liber, 100 m liber, 50 m fluture), Richard Silaghi (50 m liber, 100 m liber, 50 m fluture), Aissia Prisecariu (200 m spate) sunt înotătorii noştri prezenţi la Belgrad.

Ioana Cârcu (platformă, platformă sincron), Amelie Forster (trambulină 1 m, 3 m, sincron mixt la trambulina de 3 m, platformă sincron), Angelica Muscalu (platformă, platformă sincron) şi Alexandru Avasiloae (trambulină 1 m, 3 m, sincron mixt la trambulina de 3 m) sunt sportivii României prezenţi la sărituri, conform anunţului oficial făcut de FRNPM.

