Naomi Osaka, noua campioană de la US Open! Victorie clară cu Serena Williams, după un meci încheiat cu un scandal monstru

Naomi Osaka, noua campioană de la US Open! Naomi Osaka încheie două săptămâni de vis la Flushing Meadows. A devenit prima jucătoare japoneză care atinge și triumfă în finala unui turneu major, după ce până acum, cel mai bun rezultat pentru ea la un Grand Slam era optimi de finală la Australian Open, anul acesta.

Doar pe locul 70 la începutul anului, Osaka a explodat în primăvară, câştigând primul său titlu, la Indian Wells, iar apoi a învins-o pe Serena (6-3, 6-2) în primul tur la Miami. Acum, Osaka e în top 10!

Finala de la New York nu a avut istoric, Osaka fiind jucătoarea mult mai bună. În schimb, finala a avut multă dramă, una cauzată de comportamentul Serenei Williams. În setul secund, între Serena și arbitrul de scaun Carlos Ramos a izbucnit un adevărat război. Iată istoria sa:

Serena Williams after getting penalized because she called judge a "thief" "There;s a a lot of men who have said things and because they are men nothing happens to them"....pic.twitter.com/Vr9WTspqFw