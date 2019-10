FOTO / Cum a apărut Gigi Becali la cununia fiicei sale! Patronul FCSB nu s-a putut abține! Ginerele, aroganță de mii de euro

E sărbătoare mare în familia lui Gigi Becali. Teodora, fata cea mare a lui Becali, s-a căsătorit cu Teodor Mihai Mincu. La cununia civilă, Gigi Becali, mireasa și mirele au fost în centrul atenției.

Gigi Becali și-a făcut apariția la cununia fiicei sale alături de soția și de mama sa. Îmbrăcat în negru complet, patronul de la FCSB nu s-a putut abține și a glumit cu reporterii aflați la eveniment. Dacă, la nivel vestimentar, Gigi Becali n-a preferat să facă vreo ”aroganță”, mirele a fost cel care le-a luat ochii tuturor.

Ginerică a purtat un ceas de peste 15.000 de euro, după cum scrie Cancan, în condițiile în care ținutele celor prezenți la eveniment au fost și ele de ordinul zecilor de mii de euro.

”Are peste 1,85 m, așa cum îmi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevărat că în octombrie o să facem nunta. În București o facem. Mai multe nu vreau să spun, că nu vor ei și vreau să le fac pe plac. Eu i-am zis: tată, faci ce vrei, nu mă mai interesează ce faci. Cât ai stat la mine în casă ai fost cu mine, ai făcut ce ai vrut! Dar am încredere că va face numai bine”, a spus Gigi Becali, în urmă cu câteva luni, atunci când a fost întrebat despre relația fiicei sale.