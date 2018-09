Ce face o sportivă româncă în pauza meciului? Își ALĂPTEAZĂ bebelușul! Imaginea a făcut înconjurul lumii

Handbalista Irina Pop a demonstrat că femeile pot face orice! Sportiva a fost fotografiată în timp ce își alăpta bebelușul în pauza unui meci de handbal.

Irina Pop, 29 de ani, este o jucătoare de handbal de origine română. Ea este arhitect și joacă pentru naționala Republicii Dominicane, fiind legitimată în Spania la Associacio Lleidatana de Handbol.

În pauza meciului cu Agustinos Alicante, pe 15 septembrie, Irina a fost surprinsă într-o ipostază înduioșătoare - alăptându-și bebelușul, pe Theo.

„Nu am nicio problemă să alăptez în vestiar sau în tribună. O văd ca pe ceva normal. Poate cu primul copil m-am gândit la ce ar spune lumea, dar sunt feministă și n-am nicio problemă. Copiii trebuie să mănânce, iar primele mese depind mult de mamă. Mă ajută și faptul că cei de la club înțeleg că trebuie să mă opresc în mijlocul antrenamentului ca să alăptez. Lumea mă întreabă de ce mai joc după ce am născut doi copii. Dar am nevoie de asta. Iubesc handbalul și cred că pot juca până la 35 de ani" , a declarat aceasta pentru presa din Spania.

Irina a revenit pe teren la doar două luni după ce a născut al doilea copil, pe micul Theo. În prima ei partidă a marcat șapte goluri, fiind golgheterul echipei.